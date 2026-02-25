CIA ofron këshilla për informatorë të mundshëm në Iran, ndërsa Trump po shqyrton mundësinë e veprimeve ushtarake
Agjencia Qendrore e Inteligjencës ofroi ndihmë për informatorët potencialë në Iran të martën, duke dhënë udhëzime në gjuhën persiane mbi mënyrat për të kontaktuar në mënyrë të sigurt agjencinë amerikane të spiunazhit, ndërsa presidenti Donald Trump po shqyrton sulme të mundshme ushtarake.
Postimi është i fundit në një seri ofertash rekrutimi në persiane, koreane, ruse dhe mandarine që ofruan mënyra të sigurta për të kontaktuar CIA-n, transmeton Telegrafi.
Mesazhi në gjuhën persiane i postuar të martën në X, Instagram dhe YouTube, megjithatë, vjen në një kohë veçanërisht të vështirë në marrëdhëniet SHBA-Iran dhe ndërsa teokracia iraniane përballet me protesta të reja në vend.
SHBA-të kanë mbledhur forcën e tyre më të madhe ushtarake në Lindjen e Mesme në dekada, ndërsa tensionet me Iranin janë rritur.
Trump kërcënoi me veprime ushtarake në janar në përgjigje të shtypjes së ashpër të qeverisë ndaj protestave kombëtare, përpara se të zhvendoste fokusin e tij në programin bërthamor të diskutueshëm të Iranit dhe ta paralajmëronte atë të bënte një marrëveshje.
Një raund tjetër bisedimesh bërthamore është planifikuar për më vonë këtë javë.
Në një shenjë të trazirave të reja në Iran, studentët mbajtën protesta antiqeveritare në universitetet në Teheran të hënën.
“Përshëndetje. Agjencia Qendrore e Inteligjencës ju dëgjon dhe dëshiron të ndihmojë. Ja disa këshilla se si të bëni një telefonatë virtuale të sigurt me ne”, shkroi agjencia në mesazh, sipas një përkthimi në anglisht.
Postimi në gjuhën persiane grumbulloi miliona shikime brenda vetëm pak orësh.
Agjencia nuk do të zbulojë detaje rreth këshillave ose burimeve të reja që rezultuan nga videot e mëparshme të rekrutimit, por drejtori John Ratcliffe ka thënë se postimet po kanë ndikim.
“Vitin e kaluar, video fushata e CIA-s në gjuhën mandarine arriti shumë qytetarë kinezë dhe ne e dimë se ka shumë të tjerë që kërkojnë një mënyrë për të përmirësuar jetën e tyre dhe për të ndryshuar vendin e tyre për mirë”, tha Ratcliffe më parë këtë muaj kur u postua një video e re në gjuhën mandarine.
Këshillat e CIA-s përfshijnë përdorimin e një rrjeti privat virtual, ose VPN, për të anashkaluar kufizimet dhe mbikëqyrjen e internetit, dhe përdorimin e një pajisjeje të disponueshme që nuk mund të gjurmohet lehtësisht deri te përdoruesi.
CIA gjithashtu u kërkoi informatorëve potencialë të përdorin shfletues privatë të internetit dhe të fshijnë historikun e tyre të internetit për të mbuluar gjurmët e tyre.
Udhëzimet përfshijnë mënyra për të kontaktuar CIA-n në faqen e saj publike të internetit ose në darknet, një pjesë e internetit që mund të qaset vetëm duke përdorur mjete speciale të dizajnuara për të fshehur identitetin e përdoruesit. CIA ka postuar gjithashtu udhëzime të ngjashme në rusisht. /Telegrafi/