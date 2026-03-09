Chrysler ka një shef të ri
Chris Feuell po largohet nga pozicioni i saj si CEO e Chrysler. Sipas Automotive News, ky veprim është për arsye personale.
Feuell ka drejtuar markën që nga viti 2021, ndërsa mbikëqyr edhe operacionet e Alfa Romeo në Amerikën e Veriut, transmeton Telegrafi.
Stellantis ka emëruar CEO-n aktual të Dodge, Matt McAlear, si zëvendësuesin e saj.
McAlear do të vazhdojë të drejtojë Dodge, të mbajë detyrat kryesore për Chrysler dhe të mbikëqyrë Alfa Romeo.
McAlear merr përsipër drejtimin e Chrysler pasi kompania shënoi një rritje prej një përqind në shitjet nga viti në vit.
Megjithatë, marka ka vetëm dy produkte, dhe të dyja janë minifurgonë: Pacifica dhe Voyager.
Një Pacifica e re është planifikuar të mbërrijë në vitin 2027, por Chrysler mund të përfitojë edhe nga një limuzinë me madhësi të plotë.
Ka thashetheme se një 300 i ri është në zhvillim e sipër, por marka patjetër që mund të përdorë edhe një SUV.
Sa i përket Alfa Romeo, McAlear ka një rrugë më të vështirë përpara. Shitjet ranë me 36 përqind vitin e kaluar dhe linja e modeleve pritet të marrë përditësime që janë më shumë sesa përmirësime të lehta të fytyrës.
Një Giulia e re është planifikuar të mbërrijë relativisht shpejt, por ende nuk e dimë saktësisht se si do të duket.
Matt McAlear ka plane të mëdha për Dodge me rikthimin e motorëve V8 në linjë. Ndoshta Chrysler mund të marrë hua pak nga ajo portofol.
Të vendosë një logo të Chrysler në një Durango, ta bëjë pak më të bukur nga brenda dhe të rrisë çmimin.
Ndoshta Chrysler mund të zhvillojë edhe një markë performance në të njëjtin nivel me variantet Hellcat të Dodge. Chrysler 300 Hellcat, a ka ndonjë? /Telegrafi/