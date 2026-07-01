Chris Brown do të duhet t'i paguajë ish-asistentes së tij 13 milionë dollarë dëmshpërblim pasi një qen e sulmoi në shtëpinë e tij
Muzikanti Chris Brown është urdhëruar të paguajë gati 13 milionë dollarë (11.4 milionë euro) dëmshpërblim për ish-shërbyesen e tij të shtëpisë pas një sulmi nga qeni që ndodhi në shtëpinë e tij në vitin 2020.
Një gjykatë në Los Angeles vendosi në favor të Maria Avilës, ish-shërbyeses së shtëpisë së Brown, e cila u sulmua nga qeni i Brown për arsye sigurie.
Pas dy javësh gjyqi, Brown dhe kompania e tij Black Pyramid LLC duhet t’i paguajnë Avilës 12.9 milionë dollarë (11.3 milionë euro), sipas Billboard.
Gjatë gjyqit, Avila tregoi se po hidhte mbeturinat në shtëpinë e Brown në Kaliforni në vitin 2020 kur u sulmua nga një qen, i cili i shkuli copa të mëdha lëkure dhe i shpërfytyroi fytyrën dhe krahun. Ajo gjithashtu pësoi probleme me lëvizshmërinë si pasojë e sulmit.
Motra e saj, e cila punonte kur ndodhi sulmi, mori gjithashtu 885,000 dollarë(777 mijë euro), dhe bashkëshorti i Avilës, Oscar Olivo, mori 50,000 dollarë (43,900 euro). Brown përshkroi gjatë gjyqit se e gjeti Avilën të mbuluar me gjak pas incidentit.
"Gjaku më trembi. Isha në shok kur ika nga vendi i ngjarjes me këshillën e menaxherit tim. Do të ishte një cirk mediatik nëse zëri im do të dilte në thirrjen e 911, ose nëse do të isha atje kur mbërriti policia", tha ai.
Ai pretendoi se i kishte paralajmëruar Avilën dhe motrën e saj të mos u afroheshin qenve, të cilët, sipas tij, ishin armiqësorë. Megjithatë, motrat pretendojnë se biseda nuk ka ndodhur kurrë dhe theksuan pengesën gjuhësore si një faktor që e bën bisedën të pamundur. Brown tha se e mbajti qenin për arsye sigurie, sepse shpesh e gjen veten në situata ku "persekutorët" e ndjekin.
Brown përballet gjithashtu me një gjyq të ri në Mbretërinë e Bashkuar, në lidhje me përleshjen në klubin e natës në vitin 2023. Brown u deklarua i pafajshëm për sulmin vitin e kaluar dhe mohoi të kishte armë. /Telegrafi/