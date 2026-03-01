Chivu paralajmëron futbollistët e tij: Scudetto nuk është fituar ende
Christian Chivu këmbëngul se “Scudetto nuk është fituar ende” pas fitores së tetë radhazi në Serie A, teksa skuadra e tij mposhti Genoan me rezultat 2-0.
Interi kishte nevojë për një reagim pas eliminimit befasues nga Bodo/Glimt në Ligën e Kampionëve, ku humbi të dyja ndeshjet e play-off-it, si në shtëpi ashtu edhe jashtë.
Sfida ndaj Genoas rezultoi më e vështirë sesa pritej. Zhbllokimi erdhi falë një momenti magjik nga Federico Dimarco, i cili realizoi një volej spektakolar, ndërsa fitorja u vulos nga penalltia e saktë e Hakan Çalhanoglu pas prekjes me dorë të Alex Amorim.
“Ne ishim të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj ndeshjeje për atë që kemi bërë dhe për atë që duam të bëjmë në javët e fundit të sezonit”, deklaroi Chivu për Sky Sport Italia.
“Do t’i marr këto tre pikë, sepse nuk ishte e lehtë. Po përballeshim me një ekip në formë të mirë që di si të shkaktojë probleme. Ishte ndeshja e 16-të jashtë në rreth 50 ditë, kështu që duhej të vazhdonim me këtë ritëm".
Trajneri vlerësoi edhe formën e Dimarcos: “Ai është në formën e tij më të mirë dhe po na ndihmon të arrijmë ambiciet tona, ashtu si të gjithë lojtarët".
Me këtë fitore, Interi kryeson tabelën e Serie A me 13 pikë më shumë, duke pritur ndeshjen e Milanit ndaj Cremonese. Nerazzurrët kanë fituar 14 nga 15 ndeshjet e fundit në kampionat, duke regjistruar tetë fitore radhazi.
Megjithatë, Chivu mbetet i kujdesshëm: “Ne e përgatisim çdo ndeshje në mënyrën më të mirë, mendërisht dhe fizikisht, pa parë emrin e kundërshtarit. Kanë mbetur edhe 11 sfida, 33 pikë për t’u fituar, kështu që Scudetto nuk është fituar ende. Kemi pasur ulje-ngritje, por duam të ndërtojmë mbi të gjitha gjërat e mira që kemi bërë në dy muajt e gjysmë të fundit",tha Chivu. /Telegrafi/