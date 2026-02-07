Chelsea tregon forcën ndaj Wolves, shkëlqen Palmer me het-trik
Chelsea ka arritur një fitore të rëndësishme në Ligën Premier, duke mposhtur Wolves me rezultatin 3-1 në një ndeshje ku “Blutë e Londrës” treguan superioritet në pjesën e parë.
Takimi u zhbllokua në minutën e 13-të, kur Wolves shkaktoi një faull në zonë, dhe gjyqtari Jarred Gillett akordoi penallti për Chelsea.
Cole Palmer u pozicionua para topit dhe me qetësi shënoi në këndin e poshtëm të djathtë, duke e dërguar portierin Jose Sa në drejtim të gabuar dhe duke i dhënë avantazhin mysafirëve për 1-0.
Vetëm 22 minuta më vonë, Chelsea dyfishoi shifrat. Në minutën 35-të, Palmer fitoi përsëri nga pika e bardhë pas një ndërhyrjeje të gabuar të Yerson Mosquera brenda zonës.
Sulmuesi anglez nuk gaboi, duke e çuar rezultatin në 2-0 dhe duke vënë ndeshjen në një pozicion të favorshëm për Chelsea.
Pak para përfundimit të pjesës së parë, Chelsea shënoi golin e tretë. Në minutën e 38-të, Marc Cucurella bëri një vrapim të shkëlqyer në krah, ndërsa topi u shërbye në mënyrë perfekte te Cole Palmer, i cili me një goditje të bukur e dërgoi topin në pjesën e sipërme të rrjetës për 3-0.
Përpjekjet e Wolves për të rihapur ndeshjen u materializuan në minutën 54-të, kur Toluwalase Arokodare shfrytëzoi një top të rënë pas një këndi dhe e mposhti portierin e Chelsea me një goditje të saktë në zone për 3-1.
Me këtë fitore Chelsea shkon në kuotën e 43 pikëve dhe aktualisht renditet e pesta në tabelën e klasifikimit./Telegrafi/