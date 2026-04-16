Chelsea synon transferimin e yllit të Crystal Palace
Chelsea ka identifikuar një nga prioritetet kryesore për afatin kalimtar të verës, me mesfushorin Adam Wharton të Crystal Palace që ka dalë si një objektiv i rëndësishëm për klubin londinez.
Mesfushori 22-vjeçar shihet si një përforcim i mundshëm kyç për repartin e mesfushës.
Interesimi i Chelseat lidhet edhe me pasigurinë rreth së ardhmes së Enzo Fernandez, i cili raportohet se ka tërhequr vëmendjen e Real Madridit.
Drejtuesit e Chelseat synojnë të jenë të përgatitur në rast të një largimi të mundshëm të mesfushorit argjentinas dhe tashmë po vlerësojnë alternativa të përshtatshme për ta zëvendësuar.
Megjithatë, klubi duhet gjithashtu të ruajë balancën në strukturën e skuadrës dhe financat, pas investimeve të mëdha në afatet e fundit kalimtare, çka mund të nënkuptojë edhe shitje lojtarësh.
Crystal Palace ka vendosur një çmim për Wharton, një shifër e çmendur që i frikëson Real Madridin dhe Man Utd
Si opsion alternativ, londinezët po monitorojnë edhe Elliot Anderson e Nottingham Forest si një tjetër kandidat për të forcuar mesfushën. /Telegrafi/