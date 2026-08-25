Chelsea po shqyrton mundësinë e transferimit të yllit të Man Utd
Chelsea thuhet se po shqyrton një transferim të Marcus Rashford para se të mbyllet afati kalimtar, me klubin londinez që ende kërkon të forcojë opsionet e tyre sulmuese.
Blutë janë të hapur për të shtuar një tjetër sulmues të gjithanshëm në skuadrën e tyre dhe e shohin Rashfordin si një zgjidhje të mundshme.
Aftësia e tij për të vepruar në vijën e sulmit mund ta bëjë atë një opsion tërheqës për Chelsean, ndërsa ata vlerësojnë mundësitë e tyre në ditët e fundit të afatit kalimtar veror.
E ardhmja e Rashford mbetet e pasigurt dhe Chelsea mund të shqyrtojë një transferim të reprezentuesit anglez nëse bien dakord për kushtet e duhura.
🚨#Chelsea Chelsea are considering a move for Marcus Rashford before the transfer window closes.
📌 The club are open to adding another versatile attacking option to their squad. https://t.co/XzNqHZGWNw pic.twitter.com/ZNdIWaYsI8
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 25, 2026
Skuadra londineze pritet të vazhdojë të monitorojë situatën, ndërsa synon t’i shtojë skuadrës cilësi sulmuese përpara se të mbyllet afati kalimtar.
Vlera e Rashford aktualisht në treg vlerësohet 40 milionë euro, por blerja e tij përfundimtare mund të behet edhe me një shifër prej 30 milionësh. /Telegrafi/