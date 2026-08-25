Zyrtare: Man Utd paguan mbi 80 milionë euro për Carlos Baleban
Manchester United ka zyrtarizuar transferimin e mesfushorit Carlos Baleba nga Brighton.
Klubi anglez do të paguajë gjithsej 81.8 milionë euro për reprezentuesin e Kamerunit. Nga kjo shumë, 76.0 milionë euro janë të garantuara, ndërsa 5.8 milionë euro të tjera do të paguhen përmes bonuseve të ndryshme.
Baleba ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare me Manchester Unitedin dhe bëhet një tjetër përforcim i rëndësishëm në mesfushë, pas Youri Tielemans dhe Andrey Santos.
When dreams become reality. pic.twitter.com/MXDRJd3VDP
— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
“Është një ndjenjë e jashtëzakonshme të bashkohem me klubin e ëndrrave të mia. Të luash në Old Trafford është gjithmonë diçka e veçantë, por ta bësh këtë si futbollist i Manchester Unitedit është një nder i madh”, ka deklaruar Baleba pas transferimit.
Mesfushori kamerunas ka folur me entuziazëm edhe për bashkëpunimin me trajnerin Michael Carrick.
“Mezi pres të punoj me Michael Carrick. Përvoja dhe njohuritë e tij për futbollin e bëjnë atë trajnerin ideal për të më ndihmuar të arrij nivelin më të lartë”, ka shtuar ai.
Carlos Baleba. Manchester United.
IT'S OFFICIAL! ❤️🔒
— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
Baleba iu bashkua Brightonit në vitin 2023 nga skuadra franceze Lille. Gjatë periudhës së tij në Premier League, ai zhvilloi 112 paraqitje në të gjitha garat, ndërsa sezonin e kaluar luajti në 31 ndeshje të kampionatit anglez, prej të cilave 23 si titullar.
Aktualisht, 22-vjeçari është duke u rikuperuar nga një lëndim i ligamenteve të kyçit të këmbës, për shkak të të cilit e ka humbur fillimin e sezonit.
Win. Turn. Drive. Repeat.
Coming to the heart of United's midfield: Carlos Baleba... pic.twitter.com/qUTWs8d0QH
— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
Me transferimin e Balebës, Manchester United vazhdon të përforcojë skuadrën dhe mesfushori kamerunas pritet të ketë rol të rëndësishëm në projektin e ri të klubit. /Telegrafi/