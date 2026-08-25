Chelsea i Xabi Alonsos ka gjithçka për të sfiduar titullin? Ja tri arsyet dhe pengesa kryesore
Chelsea e ka nisur sezonin e ri të Ligës Premier me një fitore spektakolare 3-2 ndaj Fulhamit, duke dhënë sinjale se mund të jetë një skuadër serioze në garën për titull. Megjithatë, nëse londinezët duan të luftojnë deri në fund për trofeun, duhet të zgjidhin një problem të madh: portën.
Nën drejtimin e trajnerit të ri, Xabi Alonso, Chelsea tregoi potencial të jashtëzakonshëm në fazën ofensive. Treshja Cole Palmer, Morgan Rogers dhe Joao Pedro ishte protagoniste absolute, me të tre lojtarët që gjetën rrjetën dhe i dhanë skuadrës fitoren në udhëtim.
Treshja që po frikëson Ligën Premier
Joao Pedro i dha Chelseat avantazhin vetëm 31 sekonda pas fillimit të ndeshjes, pas një kombinimi të bukur me Palmerin. Ky ishte goli më i shpejtë i Chelseat në Ligën Premier që nga tetori i vitit 2016.
Fulham barazoi me Josh King, por Morgan Rogers, në debutimin e tij në kampionat me Chelsean, riktheu epërsinë para përfundimit të pjesës së parë.
Në pjesën e dytë, ishte radha e Cole Palmerit për të lënë gjurmën e tij, duke shënuar golin e tretë të Chelseat.
Palmer ishte një nga lojtarët më të mirë në fushë dhe dha sinjale se mund të jetë rikthyer në formën që e bëri një nga yjet kryesorë të skuadrës në sezonin e tij të parë në Stamford Bridge.
Pas një periudhe të vështirë të shoqëruar me dëmtime, Palmer duket sërish i motivuar. Ai është vetëm dy gola larg kuotës së 50 golave në Ligën Premier.
Edhe Rogers dha një paraqitje mbresëlënëse në debutimin e tij. Ai u bë lojtari i parë i Chelseat që shënon në debutimin e tij në Ligën Premier që nga Christopher Nkunku në vitin 2023, ndërsa krijoi pesë raste për shënim – një rekord për një lojtar të Chelseat në debutimin e tij në kampionat që nga fillimi i regjistrimit të këtyre statistikave në sezonin 2003/04.
Ndërkohë, Joao Pedro vazhdon të tregojë se është një nga pikat më të forta të sulmit të londinezëve. Braziliani kishte shënuar tetë gola në shtatë ndeshje gjatë fazës përgatitore dhe e konfirmoi formën e mirë që në ndeshjen e parë të kampionatit.
Problemi i madh është në portë
Nëse sulmi i Chelseat duket i frikshëm, situata është krejt ndryshe në portë.
Robert Sanchez pati një mbrëmje për t'u harruar. Portieri spanjoll bëri dy gabime që ndikuan drejtpërdrejt në golat e Fulhamit.
Në golin e parë, goditja e Josh King ishte relativisht e dobët, por topi përfundoi në rrjetë pasi Sanchez nuk arriti ta ndalonte. Sipas statistikës së golave të pritur në kuadrat (xGoT), goditja kishte vetëm 0.05 vlerë – pra ishte një rast që portieri i Chelseat pritej ta priste.
Gabimi i dytë erdhi kur Sanchez nuk e kontrolloi siç duhet një goditje të Timothy Castagne, duke e kthyer topin në një zonë të rrezikshme, ku Gonzalo Garcia shënoi me kokë.
Përveç këtyre dy rasteve, Sanchez pati edhe disa momente të tjera pasigurie gjatë ndeshjes.
Kritikat për portierin janë të forta
Legjenda e Liverpoolit, Jamie Carragher, ishte i drejtpërdrejtë pas ndeshjes, duke vënë në dyshim mundësinë e Chelseat për të fituar titullin nëse Sanchez vazhdon të jetë zgjedhja e parë në portë.
Edhe Gary Neville e cilësoi portën si një problem serioz për skuadrën e Xabi Alonsos.
Chelsea ka përforcuar pothuajse çdo repart gjatë afatit kalimtar, por pozita e portierit vazhdon të ngrejë pikëpyetje. Me afatin kalimtar ende të hapur, drejtuesit e klubit mund të detyrohen të shqyrtojnë mundësinë e transferimit të një portieri të ri.
Alonso, megjithatë, kërkoi që gabimet të shihen si pjesë e një procesi dhe theksoi se përgjegjësia është kolektive.
"Duhet t'i pranojmë dhe të mësojmë nga gabimet. Ky do të jetë një proces", deklaroi trajneri spanjoll.
Chelsea ka tashmë një sulm që mund të rivalizojë me më të mirët në Ligën Premier.
Palmer, Rogers dhe Joao Pedro kanë treguar se mund të jenë një nga treshet më të rrezikshme në kampionat.
Por nëse londinezët duan të kalojnë nga një skuadër spektakolare në një pretendente reale për titullin, duhet të gjejnë stabilitet edhe në portë. /Telegrafi/