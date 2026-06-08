Charlie Puth anulon koncertin në Florida për shkak të problemeve shëndetësore
Muzikanti amerikan Charlie Puth anuloi koncertin e planifikuar të zhvillohej të shtunën në Orlando të Floridës për shkak të problemeve shëndetësore.
Lidhur me këtë, 34-vjeçari Puth shkroi në Instagram se kishte qenë i sëmurë për disa ditë dhe kishte nevojë të pushonte.
"Jam shumë i shkatërruar që duhet ta bëj këtë, por duhet ta anuloj shfaqjen e sotme. Kam qenë i sëmurë ditët e fundit dhe tani më është thënë të pushoj ose rrezikoj të anuloj më shumë shfaqje në këtë turne", shkroi ai në fillim.
Edhe pse nuk njoftoi një diagnozë specifike, Charlie Puth u tha fansave se nuk mund të performonte pa zërin e tij.
"Të performoj për të gjithë ju çdo natë do të thotë gjithçka për mua dhe ju të gjithë meritoni më të mirën. Jam zemërthyer, por fizikisht nuk mund të performoj. Pa zërin tim nuk mund t'ju jap shfaqjen që të gjithë meritoni. Më vjen shumë keq, ky nuk ishte një vendim i lehtë, por shpresoj t'ju shoh të gjithëve së shpejti kur të shërohem", shtoi ai.
Puth është aktualisht në turneun e tij botëror "Whatever's Clever!", i cili ka të njëjtin emër si albumi i tij i katërt në studio. Turneu filloi më 22 prill në San Diego dhe përfundon më 30 korrik në Varshavë, Poloni.