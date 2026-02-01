Çfarë thonë dokumentet e Epstein për familjen Clinton?
Publikimi i fundit i dosjeve Epstein nga Departamenti i Drejtësisë ofron të dhëna të reja se si stafi i ish-presidentit amerikan Bill Clinton komunikoi me Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtoren e tij të gjatë, Ghislaine Maxwell, duke përfshirë shkëmbime email-esh ndonjëherë të pahijshme.
Publikimi i dosjeve Epstein të premten – më shumë se 3 milionë dokumente – vjen pas një grupi më të vogël, më të hershëm në dhjetor, që zbuloi foto të papara më parë të Bill Clinton dhe Epstein së bashku dhe një foto të Clinton pa bluzë në një vaskë me dikë që një zyrtar i Departamentit të Drejtësisë e përshkroi si “viktimë” të abuzimit seksual të Epstein.
Dosjet më të fundit përfshijnë komunikime të shpeshta midis Maxwell - e cila aktualisht është në burg për trafikim seksual - dhe stafit të Clinton midis viteve 2001 dhe 2004.
Ishte gjatë kësaj periudhe që Bill Clinton udhëtoi me stafin e tij në aeroplanin privat të Epstein të paktën 16 herë sipas një analize të CNN.
Gjithashtu, midis dosjeve të publikuara rishtazi është një listë me akuza për abuzim seksual kundër presidentit Donald Trump nga informacione të paverifikuara që Departamenti i Drejtësisë përpiloi verën e kaluar.
Kjo listë i referohet gjithashtu akuzave ndaj Bill Clinton.
Të dy burrat kanë mohuar çdo shkelje që lidhet me Epstein.
I pyetur mbi akuzat kundër Trumpit në dokumente, Shtëpia e Bardhë iu referua një deklarate të Departamentit të Drejtësisë se "ky prodhim mund të përfshijë imazhe, dokumente ose video të rreme ose të paraqitura në mënyrë të rreme".
Një zëdhënës i Clinton ka thënë vazhdimisht se ish-presidenti i ka prerë lidhjet me Epstein përpara se financieri i turpëruar të akuzohej për nxitje prostitucioni në vitin 2006 dhe nuk ka qenë në dijeni të krimeve të tij.
Clinton gjithashtu ka mohuar të ketë vizituar ndonjëherë ishullin e Epstein.
Ndryshe, zëdhënësi i Clintonit, Angel Urena tha se Bill nuk dërgoi asnjë nga emailet në dosjet e Epstein.
“Nuk mund ta konfirmoj se i kujt ishte, mund t'ju them vetëm se i kujt nuk ishte: i Bill Clintonit”, tha Urena.
“Do të thoja se ai nuk ka dërguar kurrë email, por në të vërtetë e ka bërë këtë dy herë në jetën e tij , si president. Një herë ish-astronautit dhe senatorit John Glenn ndërsa ai po orbitonte Tokën në bordin e anijes kozmike Discovery, dhe një tjetër trupave amerikane që shërbenin në Adriatik”, shtoi ai.
Në një email të prillit 2003, Maxwell i shkroi një adrese postare të redaktuar të zyrës së Clintonit: “Gëzohem që po vini në darkë - JE thotë, a mendoni se Clintonit do t’i pëlqente të vinte - më njoftoni”.
Në një email tjetër nga dhjetori i vitit 2001 , një anëtar i stafit të Clinton i kërkoi Maxwell numrin e telefonit të Princit Andrew për të koordinuar një lojë golfi gjatë një udhëtimi të Bill Clinton në Skoci.
Maxwell u përgjigj: "Sapo fola me Andrew. Ai nuk është aktualisht në Skoci, por do të shkojë atje. Ai tha se nëse i jap një numër, do ta telefonojë Clinton. Doug, a do që ai të të telefonojë".
Nuk është e qartë se për kë bëhet fjalë me “Doug”, por një këshilltar i lartë i Clinton në atë kohë ishte Doug Band.
Në një shkëmbim tjetër mesazhesh të vitit 2002, një person, emri i të cilit është redaktuar, i shkroi Maxwellit nga një adresë emaili e Clintonit: “Shkova në shtëpi me dikë që kam pasur më parë, një 40-vjeçare bjonde me gjoks të madh, nëse mund ta besoni këtë. Duhet të ndaloj së piri”.
Megjithatë, nuk ka prova në dosje që tregojnë se Maxwell i ka dërguar personalisht email ish-presidentit dhe anasjelltas. /Telegrafi/