Çfarë po ndodh me Bitcoin?
Kriptomonedha më e famshme në botë ka rënë 44 për qind që nga muaji tetor, duke shënuar për herë të parë në 15 muaj një nivel nën 70 mijë dollarë të enjten.
Megjithatë, kjo rënie nuk është aspak e pazakonshme. Kriptovalutat njihen për luhatshmërinë e tyre të lartë dhe kanë kaluar më parë nëpër ulje edhe më të mëdha se kjo.
Çfarë është vërtet e çuditshme është se rënia katërmujore e Bitcoin ka ndodhur në një kohë kur, në teori, tregu kishte gjithçka për vete. Për një kohë të gjatë, mbështetësit e kriptovalutave kanë sugjeruar që investitorët ta trajtojnë Bitcoin si “ari digjital”, një investim strehë ku mund të ruajnë fondet në periudha të pasigurta.
Pra, logjikisht, kjo do të ishte një kohë kur një strehë e sigurt pritej të rritej, por duket se realiteti po tregon të kundërtën, shkruan cnn.
Politika ndërkombëtare është bërë më e nxehtë këtë vit. Presidenti amerikan, Donald Trump, ka lëshuar kërcënime serioze kundër Iranit, duke ngritur mundësinë e ndërhyrjes ushtarake, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kanë nisur një operacion ushtarak kundër udhëheqësit të Venezuelës, Nicolás Maduro. Këto veprime kanë shtuar tensionet në tregjet globale dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Trump ka pasur gjithashtu përplasje me aleatët kryesorë në Evropë dhe Kanadën për çështjen e Grenlandës — duke sugjeruar madje edhe përdorimin e tarifave tregtare si mjet presioni për të ndikuar në fatin e këtij territori arktik. Kjo ka shkaktuar reagime të forta diplomatike dhe ka rritur pasigurinë rreth raporteve transatlantike.
Po ashtu, presidenti ka kërcënuar vende si Koreja e Jugut me tarifa më të larta tregtare në përpjekje për të negociuar marrëveshje më të favorshme për Shtetet e Bashkuara — një qasje që ka shtuar tensionet edhe në Azinë lindore.
Por Bitcoin nuk po ndjek të njëjtin trend si arin apo asetet e tjera të sigurta. Ai ka humbur rreth 20 për qind që nga fillimi i vitit, pavarësisht pasigurisë globale dhe tensioneve gjeopolitike. Sipas Michael Burry — i njohur si njeriu pas filmit “The Big Short” — luhatshmëria ekstreme e arit dhe argjendit kohët e fundit mund të shpjegohet nga mbështetësit e Bitcoin, të cilët po shesin metalet për të kompensuar humbjet e tyre në kriptovaluta, transmeton Telegrafi.
Dështimi i Bitcoin ka shënuar humbjen e asaj që disa e quajnë “boosti i Trump”. Investitorët e kriptomonedhave u gëzuan pas fitores së Donald Trumpit në nëntor 2024, duke çuar Bitcoin dhe monedhat e tjera në rritje, pasi presidenti amerikan përqafoi asetet digjitale që më parë i shmangte dhe premtoi të heqë disa rregullore që sipas tij pengonin zhvillimin e kriptovalutave.
Megjithatë, realiteti aktual tregon se kjo rritje ishte e brishtë. Pas rënieve të fundit, shumë investitorë po përballen me dyshimet kryesore: a është Bitcoin me të vërtetë një “ari digjital” — një investim strehë që mund të ruajë vlerën në periudha pasigurie?
Ky dimër i ri i kriptovalutave duket se ka sjellë një provë të ashpër për nocionin e Bitcoin si “ari digjital”, duke nxjerrë në pah tensionet midis pritshmërive të mbështetësve dhe realitetit të tregut.
Bitcoin është përfshirë nga sentimenti i “mos marrjes së rrezikut” që po përhapet në treg. Në vend që të ofrojë një mundësi blerjeje, investitorët po e shohin këtë frikë si arsye për të shitur. Divergjenca e vazhdueshme midis arit — i cili ka shënuar një rritje prej 24 për qind që nga tetori — dhe Bitcoinit, i cili ka rënë 44 për qind, vetëm ka forcuar këtë sentiment.
Situata u komplikuar më tej nga Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, i cili gjatë dëshmisë së tij të mërkurën para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve theksoi se Thesari nuk ka autoritet për të stabilizuar tregjet e kriptomonedhave.
Megjithatë, ka arsye për optimizëm. Kjo rënie nuk është një fenomen i ri — tregu i Bitcoin ka kaluar më parë periudha të ngjashme.
Në 2014, çmimet e kriptovalutave ranë pas sulmit ndaj këmbimit Mt. Gox. Kriza më e madhe erdhi në 2018, kur Bitcoin humbi 74 për qind të vlerës së tij, duke u nxitur nga frika se shpërthimi i ofertave fillestare të monedhave (ICO) ishte i tepruar. Kriptovalutat pësojnë rënie të njëpasnjëshme edhe në 2021 dhe 2022, pas presionit rregullator dhe skandalit të FTX, që shkatërroi besimin në treg.
Megjithatë, çdo herë Bitcoin është rikuperuar plotësisht brenda një viti e gjysmë, duke treguar rezistencën e tij afatgjatë dhe aftësinë për t’u rikthyer pas krizave të mëdha. /Telegrafi/