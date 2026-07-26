Çfarë i tha trajneri Anthony Joshuas mes dy raundeve që ndryshoi rrjedhën e meçit ndaj Kristian Prengës
Anthony Joshua iu desh të shpëtonte veten nga një humbje e turpshme ndaj Kristian Prengës në rikthimin e tij në ring.
Boksieri britanik u rrëzua dy herë në raundin e parë të duelit të zhvilluar në Jeddah të Arabisë Saudite.
36-vjeçari u befasua nga një goditje e fuqishme e boksierit shqiptar, e cila e dërgoi në tapet. Pak çaste më vonë ai u rrëzua sërish, duke bërë që shumëkush të mendonte se fundi i karrierës së tij po afrohej.
Megjithatë, në raundin e dytë Joshua u rikthye ndryshe, mori kontrollin e meçit dhe e mbylli atë me nokaut ndaj Prengës, duke lehtësuar tifozët e tij.
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Një rol të rëndësishëm në këtë rikthim duket se e pati edhe trajneri i tij, Iegor Golub. Trajneri ukrainas, i cili më parë ka punuar me Oleksandr Usyk dhe ish-kampionin e WBO-së në peshën e lehtë, Denys Berinchyk, i dha Joshuas udhëzime të qarta gjatë pushimit mes raundit të parë dhe të dytë.
Fjalët e tij u kapën nga mikrofonët pranë ringut, duke i treguar se si të lëvizte dhe godiste.
"AJ, para së gjithash duhet të lëvizësh. Mbaji duart lart dhe të mbyllura. Duhet të lëvizësh dhe të punosh me goditjen e parë. Qëndro në këmbë, mos u rrëzo më", ishte mesazhi i Golubit.
Këshillat dhanë efektin e dëshiruar, pasi Joshua u paraqit shumë më mirë në raundin e dytë.
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Ai e sulmoi më agresivisht Prengën dhe e mbylli përballjen me një goditje të fuqishme me të djathtën, duke siguruar fitoren me nokaut.
Pavarësisht humbjes, Joshua pati fjalë vlerësuese për paraqitjen e Kristian Prengës. /Telegrafi/