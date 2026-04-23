Çfarë i ndodhi zërit të Mariah Carey? Performanca e saj së fundmi shkaktoi debat dhe shqetësim nga fansat
Paraqitja e Mariah Carey në festimin Tiffany & Co. Blue Book pritej të ishte një mbrëmje e modës së lartë dhe nostalgjisë, por një performancë e paparalajmëruar nga këngëtarja ka shkaktuar një valë shqetësimi në rrjetet sociale.
Pamjet e performancës së saj janë shpërndarë gjerësisht, me shumë shikues që u fokusuan më pak te glamuri i eventit dhe më shumë te gjendja e zërit të dikurshëm të fuqishëm të Carey.
Spektatorët filmuan yllin duke performuar live këngën e saj klasike të vitit 1993, Hero. Megjithatë, interpretimi i saj vokal ishte dukshëm ndryshe nga kulmi i karrierës së saj, duke bërë që disa fansa të pyesin se çfarë kishte ndodhur me zërin e saj.
Performanca u zhvillua gjatë një mbrëmjeje të rëndësishme për Tiffany & Co.. Sipas Vanity Fair, Carey bëri një paraqitje surprizë në këtë event, duke shtuar një shtresë ekstra emocionuese në një mbrëmje plot me yje. Në llogarinë e medias në TikTok, ajo shihet duke kënduar Always Be My Baby.
Megjithatë, performanca live e këngës së saj të njohur Hero u bë virale. Shumë njerëz vunë re se interpretimi i saj ndryshonte nga versioni origjinal dhe se nuk tingëllonte njësoj.
“Çfarë ndodhi me zërin e saj?” pyeti një përdorues në TikTok. Një tjetër shtoi: “E pabesueshme! Nuk goditi asnjë notë.”
Meqë Carey tingëllonte kaq ndryshe, disa spekuluan se gruaja në video nuk ishte ajo, por një imituese. “Kjo nuk është Mariah Carey,” u shpreh një komentues.
Disa të tjerë bënë shaka se tani mund ta këndonin edhe vetë këngën, pasi ishte jashtë tonalitetit. Një tjetër sugjeroi me humor se Carey “mund të bëjë duet me Jennifer Lopez”, duke iu referuar mënyrës si tingëllonte në video.
Megjithatë, shumë persona nxituan ta mbrojnë fituesen e Grammy Awards. Sipas tyre, zëri i saj ka ndryshuar me moshën dhe kjo nuk ka rëndësi, pasi ajo nuk ka më nevojë të provojë asgjë.
“E di që nuk tingëllon si në kulmin e saj, por ju lutem tregoni të paktën pak respekt për të. Ajo është vërtet një legjendë e gjallë,” komentoi një fans.