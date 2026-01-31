Çfarë e shkaktoi shpërthimin në Iran? Autoritetet japin sqarimet e para
Një shpërthim që tronditi një ndërtesë banimi në qytetin portual iranian Bandar Abbas ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga një rrjedhje gazi, sipas kreut lokal të zjarrfikësve.
Shefi i zjarrfikësve të Bandar Abbas tha se banorët u evakuuan nga ndërtesa në zonën e Bulevardit Moallem të qytetit.
“Shkaku fillestar i aksidentit në ndërtesën në Bandar Abbas ishte një rrjedhje gazi dhe grumbullim, që çoi në një shpërthim. Kjo është teoria fillestare”, tha shefi i zjarrfikësve Mohammad Amin Lyaghat.
Numri i saktë i viktimave gjithashtu nuk ishte i qartë menjëherë.
Shpërthimi ndodhi mes tensioneve në rritje midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe frikës së një konfrontimi ushtarak midis dy vendeve.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërcënuar vazhdimisht se do të sulmojë Iranin për shkak të shtypjes së fundit të protestave antiqeveritare dhe përpjekjeve të Uashingtonit për të kufizuar programin bërthamor iranian.
Pasi qarkulluan thashetheme në internet rreth shpërthimit në Bandar Abbas, Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) mohuan se ndonjë nga ndërtesat që i përkisnin forcave të saj detare në provincë ishte shënjestruar, sipas një deklarate të transmetuar nga agjencia e lajmeve Fars. /Telegrafi/