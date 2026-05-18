Çfarë duhet të hajë fëmija pas operimit të bajameve? Ushqimet që ndihmojnë rikuperimin dhe qetësojnë dhimbjen
Ditët e para pas tonsilektomisë mund të jenë shumë të vështira për fëmijën, por hidratimi, ushqimi i butë dhe pijet e ftohta mund ta lehtësojnë dukshëm shërimin
Tonsilektomia është heqja kirurgjikale e bajameve të qiellzës, indit limfatik që ndodhet në pjesën e pasme të fytit. Ajo është një nga ndërhyrjet më të shpeshta në ORL dhe zakonisht kryhet nën anestezi të përgjithshme te fëmijët dhe të rriturit, për shkak të infeksioneve të shpeshta, zmadhimit të bajameve që pengon frymëmarrjen ose infeksioneve kronike.
Kur një fëmijë i nënshtrohet tonsilektomisë ose adenoidektomisë, pyetja më e shpeshtë e prindërve është: çfarë mund të hajë pas operimit?
Hidratimi është më i rëndësishëm se çdo dietë
Sipas otorinolaringologut pediatrik dr. Mark Fadel nga Cleveland Clinic, nuk ekzistojnë kufizime zyrtare strikte në ushqim pas operimit të bajameve ose adenoideve. Gjëja më e rëndësishme është që fëmija të marrë mjaftueshëm lëngje.
Hidratimi ndihmon në kontrollin e dhimbjes, ul rrezikun e gjakderdhjes dhe parandalon dehidratimin, i cili mund të çojë edhe në rikthim në spital.
Pasi fëmija të fillojë të pijë pa vështirësi, mund të futet ushqim i butë dhe i lehtë për gëlltitje, që siguron energji dhe lëndë ushqyese.
Shpesh prindërit mendojnë se fëmija nuk duhet të hajë ushqime krokante ose më të forta, nga frika se mund të pengojnë shërimin e fytit. Megjithatë, sipas specialistëve, kjo nuk është vërtetuar plotësisht.
“Nëse nuk dhemb, mund të hahet”, thekson dr. Fadel, transmeton Telegrafi.
Pas sa kohe fëmija mund të ushqehet normalisht?
Rikuperimi pas tonsilektomisë dhe adenoidektomisë ndryshon nga një fëmijë te tjetri. Shumica e fëmijëve kthehen gradualisht në ushqimin normal rreth dy javë pas operimit.
Këto ndërhyrje zakonisht kryhen si procedura ambulatore, që do të thotë se shumica e fëmijëve kthehen në shtëpi po atë ditë. Para largimit nga spitali, ekipi mjekësor sigurohet që fëmija mund të pijë lëngje pa problem, sepse kjo është thelbësore për hidratimin dhe marrjen e barnave kundër dhimbjes.
Operacioni mund të shkaktojë dhimbje të konsiderueshme në fyt. Nëse fyti thahet, dhimbja mund të përkeqësohet edhe më shumë. Për këtë arsye rekomandohet që fëmija të pijë shpesh nga pak gjatë gjithë ditës, dhe jo sasi të mëdha vetëm herë pas here.
Fyti i lagësht është fyti që shërohet më mirë.
Çfarë rekomandohet të konsumojë fëmija?
Në ditët e para pas operimit rekomandohen:
- ujë,
- pije me akull të grimcuar,
- pije me elektrolite,
- akullore në shkop.
Mjekët rekomandojnë që fëmija të zgjohet edhe një herë gjatë natës në ditët e para, për të marrë lëngje dhe barnat kundër dhimbjes, në mënyrë që fyti të mos thahet.
Ushqimi i butë është zgjedhja më e mirë në fillim
Pas operimit, anestezia dhe dhimbja mund të shkaktojnë të përziera ose mungesë oreksi. Për këtë arsye rekomandohet ushqim i butë, i lehtë për stomakun dhe i lehtë për gëlltitje.
Në ditët e para më së shpeshti rekomandohen:
- salcë molle,
- kos,
- pure patatesh,
- makarona të thjeshta,
- makarona me djathë,
- smoothie ose shake proteinik,
- supa dhe lëngje të lehta,
- puding ose xhelatinë.
Ushqimi i ftohtë shpesh ndihmon në zbutjen e dhimbjes dhe irritimit të fytit.
Ditët më të vështira të rikuperimit
Sipas specialistëve, dita e tretë dhe e katërt pas operimit zakonisht janë më të vështirat.
Pas tonsilektomisë, organizmi krijon kore në pjesën e operuar të fytit për të shëruar indin e dëmtuar gjatë ndërhyrjes. Ky është proces normal dhe i shëndetshëm i shërimit, por pikërisht gjatë formimit të këtyre koreve dhimbja mund të bëhet më e fortë, sidomos gjatë gëlltitjes.
Në këtë periudhë, ushqimet dhe pijet e ftohta mund të ndihmojnë më shumë, megjithëse edhe ushqimi në temperaturë dhome zakonisht tolerohet mirë.
Kur duhet kontaktuar mjeku?
Prindërit duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore nëse fëmija:
- nuk arrin të pijë lëngje,
- ka shenja dehidratimi,
- ka gjakderdhje nga fyti,
- temperaturë të lartë,
- vështirësi në frymëmarrje,
- ose dhimbje shumë të forta që nuk qetësohen.
Rikuperimi pas tonsilektomisë kërkon durim, hidratim të vazhdueshëm dhe ushqim të përshtatshëm. Me kujdesin e duhur, shumica e fëmijëve rikthehen shpejt në aktivitetet dhe ushqimin e zakonshëm. /Telegrafi/