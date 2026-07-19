Ceremonia e mbylljes së Botërorit: Robbie Williams, Nicole Scherzinger dhe Laura Pausini dhuruan shfaqje madhështore
Para finales së madhe të Kupës së Botës, u zhvillua një ceremoni mbresëlënëse mbylljeje që bashkoi muzikën, kërcimin dhe festën e futbollit.
Mijëra tifozë në stadium dhe miliona shikues në mbarë botën ndoqën një spektakël të veçantë që shënoi fundin e një tjetër edicioni të paharrueshëm të turneut më të madh futbollistik.
Organizatorët përgatitën një program të pasur artistik me pjesëmarrjen e këngëtarëve të njohur, kërcimtarëve dhe performuesve të shumtë.
Foto: Reuters
Një nga momentet më të komentuara ishte paraqitja e krijuesit të njohur online dhe muzikantit IShowSpeed, i cili interpretoi këngën “Champions”.
Me këtë performancë, u bë krijuesi i parë i përmbajtjeve digjitale që performon në ceremoninë e finales së Kupës së Botës, duke shënuar një moment historik për sportin dhe botën e medias online.
Foto: Reuters
Pas performancës së IShowSpeed, në skenë u shfaq edhe fituesja e çmimit Oscar, Jennifer Hudson, e cila interpretoi himnin kombëtar të Shteteve të Bashkuara.
Më pas erdhi radha e Robbie Williams, i shoqëruar nga Nicole Scherzinger dhe Laura Pausini, të cilët sollën një tjetër moment të madh muzikor.
Foto: Reuters
Ceremonia u frymëzua nga mesazhet e bashkimit, diversitetit dhe pasionit për futbollin, vlera që Kupa e Botës i ka promovuar ndër vite dhe që e bëjnë këtë turne një ngjarje globale. /Telegrafi/
Foto: Reuters
Robbie Williams, Laura Pausini and Nicole Scherzinger perform at the Fifa World Cup 2026 finals pic.twitter.com/pQEiTgHpJv
— KDN (@kdn_246) July 19, 2026