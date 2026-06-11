Çekët shkaktojnë kaos në trafik përpara Kupës së Botës, bllokuan rrugën dhe shkuan në stërvitje në këmbë
Ekipi kombëtar i futbollit të Republikës Çeke përjetoi kaos në fillim të qëndrimit të tyre në Meksikë, ku po përgatiten për Kupën e Botës. Seanca e parë stërvitore në Guadalajara u shënua nga një aksident i çuditshëm trafiku, i cili u pasua nga një surprizë në fushë. Autobusi me lojtarët ngeci në hyrje të kompleksit sportiv, gjë që shkaktoi një kolaps trafiku.
Pas një konference për shtyp të drejtuar nga trajneri Miroslav Koubek, skuadra çeke u nis për seancën e parë stërvitore. Megjithatë, me të mbërritur në Sports Arena, e cila ndodhet përgjatë Autostradës Nogales, shoferi i autobusit hyri në hyrjen e gabuar, duke bërë që automjeti të ngecë.
Pavarësisht disa përpjekjeve për të manovruar, autobusi nuk mundi të lëvizte. Lojtarëve nuk u mbeti zgjidhje tjetër veçse të dilnin dhe të ecnin nëpër parking drejt fushës ku duhej të stërviteshin përpara ndeshjes kundër Koresë së Jugut.
Autobusi i ndaluar krijoi shpejt një bllokim trafiku, duke bllokuar dy nga tre korsitë në rrugën hyrëse. Garda Kombëtare, e cila po siguronte sigurinë për ekipin çek, gjithashtu erdhi në ndihmë, duke mbyllur korsinë e mbetur për t'i dhënë shoferit më shumë hapësirë për të manovruar. Por as kjo nuk ndihmoi. Për shkak të terrenit të pabarabartë dhe zhavorrit, autobusi mbeti i palëvizshëm.
¡REPÚBLICA CHECA COLAPSÓ EL TRÁFICO DE ZAPOPAN! 😰
El camión se quedó atascado en la entrada del complejo del entrenamiento y bloquearon la vialidad por casi una hora ❌
Los jugadores tuvieron que caminar un buen tramo para poder entrenar 😳 pic.twitter.com/PQXVaJt02v
— ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2026
Dush i ftohtë gjatë stërvitjes
Kur lojtarët më në fund mbërritën në fushë dhe u mblodhën rreth stafit të trajnerëve për të marrë udhëzime, pasoi një tjetër tronditje. U vunë në punë spërkatësit automatikë, duke i lagur jo vetëm lojtarët, por edhe gazetarët e shumtë të mbledhur atje.
Ndryshe, Republika Çeke do të luajë ndeshjen e parë në Grupin A kundër Koresë së Jugut. Do të jetë ndeshja e dytë e Kupës së Botës dhe është planifikuar për nesër (e premte) në orën 4 të mëngjesit sipas kohës tonë lokale. /Telegrafi/