Çdo votë në ekran: Si e-votimi po e hap Kuvendin për qytetarët
Sistemi i e-votimit synon të lidhë qytetarët me institucionin e tyre përfaqësues. Kuvendi funksionon sipas Kushtetutës dhe rregullave të brendshme, pavarësisht nga ndryshimet politike.
Deputetët vijnë nga parti të ndryshme dhe përfaqësojnë komunitete të ndryshme, por procesi ligjvënës ndiqet nga të njëjtat rregulla: propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare.
Çdo vendim merret në emër të publikut dhe duhet të jetë i qasshëm nga publiku.
Për të kuptuar më shumë rreth Kuvendit të Kosovës, shihni videon
Sistemi i votimit elektronik, e-votimi, i mbështetur nga Luxembourg Development Agency, mundëson qytetarëve të shohin çdo votë të deputetëve, në kohë reale, nga çdo pajisje.
Kur një deputet shtyn butonin e votimit gjatë një seance plenare në Kuvend, ky veprim regjistrohet, publikohet dhe bëhet i qasshëm për çdo qytetar të Kosovës, menjëherë dhe pa vonesë. Ky është funksionalitet teknik i një sistemi që Kuvendi i Kosovës e ka operacionalizuar me mbështetjen e Luxembourg Development Agency (LuxDev).
Sistemi quhet E-votim dhe është ndër mjetet më konkrete që një parlament mund të adoptojë për të kaluar nga premtimet e transparencës në transparencë të matshme.
Çka është E-votimi dhe si funksionon?
E-votimi është një sistem elektronik i votimit parlamentar i integruar drejtpërdrejt në infrastrukturën e Kuvendit të Kosovës. Çdo deputet disponon një pajisje të dedikuar votimi të vendosur në ulësen e tij apo të saj në sallën plenare. Gjatë seancave, kur vihet në votim një ligj, amendament apo çështje tjetër proceduriale, deputetët shprehin vullnetin e tyre - PRO, KUNDËR ose ABSTENIM - duke shtypur butonin përkatës.
Rezultati nuk mbetet i fshehur. Sistemi e regjistron çdo votë me saktësi të plotë dhe në kohë reale, duke përfshirë identitetin e deputetit, kohën e votimit dhe pozicionin e shprehur. Të gjitha këto të dhëna publikohen automatikisht në faqen zyrtare të Kuvendit dhe janë të qasshme nga çdo pajisje me lidhje interneti.
"Herën tjetër kur doni të shihni si ka votuar deputeti juaj - mos harroni, Kuvendi është transparent dhe kjo e dëshmon e-votimi" - është mesazhi që sistemi komunikon drejtpërdrejt me qytetarët.
Për të mësuar më shumë për sistemin e e-votimit, ndiqni videon (l
Nga infrastruktura deri tek qytetari: rrugëtimi i një vote
Procesi nuk ndalet te salla plenare. Pas regjistrimit të votës, sistemi e transmeton informacionin nëpërmjet infrastrukturës teknologjike të Kuvendit, serverëve dhe punëtorëve të regjisë, dhe e bën publik në platformën digjitale të institucionit. Çdo qytetar ka qasje në të, në rast se i intereson kush ka votuar, çfarë, kur dhe si.
Pse ka rëndësi kjo për qytetarët
Kuvendi i Kosovës është institucioni ku 120 deputetë të zgjedhur me votë të lirë debatojnë, propozojnë dhe miratojnë ligjet që prekin jetën e secilit. Megjithatë, për shumë qytetarë, kjo ndodh "diku larg”, brenda mureve të një ndërtese institucionale, e largët dhe e pakuptueshme.
E-votimi e ndryshon këtë. Ai e sjell procesin vendimmarrës drejtpërdrejt te ekrani i telefonit të çdo qytetari. Nuk kërkohet njohuri juridike apo politike për të kuptuar se deputeti i zgjedhur nga rajoni yt votoi PRO apo KUNDËR ligjit që diskutohej. Kjo është demokraci e prekshme.
Kuvendi i Kosovës është institucion i qytetarëve. Të zgjedhurit, deputetët, janë ata që qytetari i ka votuar, prandaj transparenca dhe llogaridhënia duhen të jenë e drejtë themelore e qytetarëve karshi këtij institucioni.