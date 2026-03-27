Carlo Ancelotti jep një deklaratë të ashpër ndaj Neymarit pavarësisht humbjes së Brazilit
Përzgjedhësi i Brazilit, Carlo Ancelotti ka mbyllur çdo diskutim rreth Neymar pas humbjes në miqësoren ndaj Francës, duke insistuar se është “i kënaqur” me lojtarët që ka aktualisht në dispozicion dhe se vëmendja duhet të jetë vetëm tek ata.
Neymar u la sërish jashtë nga Ancelotti për ndeshjet e këtij muaji, të fundit para shpalljes së listës përfundimtare për Kupën e Botës në verë.
Ish-trajneri i Real Madridit ka qenë i qëndrueshëm në arsyetimin e tij për mungesën e golashënuesit më të mirë në historinë e Brazilit, pra gjendja fizike.
"Neymar nuk është në 100% dhe për këtë arsye nuk është në listë. Nëse arrin të jetë në formë të plotë fizike, atëherë mund të jetë pjesë e saj", ka shpjeguar Ancelotti kur publikoi listën.
Ish-sulmuesi i Barcelonës dhe Paris Saint-Germain, tashmë 34-vjeçar, ka qenë duke u përballur me një problem të lehtë muskulor dhe nuk ishte i pranishëm në miqësoren ndaj Francës. Megjithatë, emri i tij u dëgjua nga tifozët gjatë ndeshjes.
Gjatë fitores 2-1 të skuadrës së Didier Deschamps, tifozët në stadium nisën të thërrisnin emrin e Neymarit, gjë që nuk i pëlqeu trajnerit italian.
"Duhet të flasim për ata që ishin këtu, që luajtën, që dhanë maksimumin, që u angazhuan dhe punuan fort. Jam i kënaqur".
Përtej çështjes së formës së Neymarit, Ancelotti theksoi se konkurrenca në sulmin e Brazilit është shumë e madhe. Ai përdori sërish një katërshe sulmuese fleksibile ndaj Francës, duke aktivizuar Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, Matheus Cunha dhe Raphinha nga minuta e parë.
Përveç këtyre emrave të mëdhenj, edhe sulmuesi i Chelseat, Joao Pedro, po lufton për një vend në qendrën e sulmit. Ndërkohë, nuk pati vend për bashkëlojtarin e tij Estevao në listën e marsit, kryesisht për shkak se sapo është rikthyer nga lëndimi. Ndryshe nga Neymar, 18-vjeçari ka treguar se mund të rikthehet në formë të plotë fizike.
Interesant është fakti që Ancelotti ka ftuar edhe disa lojtarë nga klube më pak elitare. Igor Thiago i Brentford dhe Rayan i Bournemouth morën ftesat e para në kombëtare këtë muaj, me Thiago që bëri debutimin e tij si zëvendësues ndaj Francës.
Lista e sulmuesve të Brazilit për mars 2026:
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Thiago (Brentford)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Joao Pedro (Chelsea)./Telegrafi/