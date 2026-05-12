Cana për Hantavirusin: Nuk ka vend për panik, kemi staf me përvojë dhe protokolle të qarta
Klinika e Sëmundjeve Infektive në Shkup është e gatshme t'u përgjigjet nevojave të një numri në rritje të rasteve të sëmundjeve infektive, megjithëse sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë nuk ka rrezik nga përhapja e hantavirusit, tha drejtori i Klinikës së Sëmundjeve Infektive në Shkup, Fadil Cana.
"Klinika e Sëmundjeve Infektive është plotësisht e përgatitur profesionalisht dhe organizativisht për t'iu përgjigjur një kërcënimi të mundshëm nga një sëmundje infektive. Ne kemi staf me përvojë, protokolle të qarta dhe kapacitet për diagnostikim, izolim dhe trajtim në kohë", tha Cana për "Lokalno".
Ai siguron se nuk ka vend për panik, por shton se mbeten në gjendje vigjilence dhe koordinimi të plotë me institucionet kompetente.
"Pandemia e Kovid na ka mësuar se përgatitja duhet të ekzistojë gjithmonë. Klinika ka si kapacitetin ashtu edhe stafin profesional për t'iu përgjigjur nevojave të pacientëve, dhe në rast të një numri në rritje të pacientëve, ne punojmë sipas një plani krize për trajtim në kohë dhe të përshtatshëm", tha Cana.
Organizata Botërore e Shëndetësisë më parë siguroi se nuk ka rrezik për një pandemi dhe epidemi me hantavirus, dhe se rreziku i përhapjes së tij në Evropë është i ulët./Telegrafi/