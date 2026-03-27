Calzona i zhgënjyer pas humbjes nga Kosova: Katër gola nga pesë goditje vendosën fatin e ndeshjes
Trajneri i Kombëtares së Sllovakisë, Francesco Calzona, u shfaq dukshëm i zhgënjyer pas disfatës dramatike me rezultat 3-4 ndaj Kombëtares së Kosovës, duke theksuar se skuadra e tij bëri një paraqitje të mirë në përgjithësi, por u ndëshkua rëndë nga gabimet individuale dhe momentet kyçe të ndeshjes.
Calzona e përshkroi sfidën si të vështirë dhe të baraspeshuar, ku efikasiteti i kundërshtarit bëri diferencën. Sipas tij, Sllovakia krijoi raste dhe luftoi deri në fund, por mungesa e stabilitetit në mbrojtje dhe disa situata të menaxhuara keq, sidomos pas ndërprerjeve, ndikuan drejtpërdrejt në rezultat.
Italiani ndaloi edhe te mungesat dhe zgjedhjet taktike, duke përmendur rëndësinë e kapitenit Milan Skriniar dhe ndikimin e dëmtimeve në rrjedhën e lojës. Ai pranoi gjithashtu se Kosova arriti të krijojë probleme serioze në fazën sulmuese, duke e bërë ndeshjen një përballje të hapur dhe me ritëm të lartë deri në fund.
“Zhgënjimi im dhe i të gjithë ekipit është i madh. Megjithatë, nuk kam asgjë për të kritikuar djemtë. Ata qëndruan deri në minutën e fundit”, ka thënë fillimisht trajneri italian në konferencën për shtyp pas ndeshjes.
“Ishte një ndeshje e vështirë. Pikërisht ajo që prisnim. Përveç disa gabimeve që kundërshtari i shfrytëzoi, është e vështirë të gjesh të meta te skuadra. Djemtë shkuan deri në minutën e fundit”.
“Është e çuditshme. Kundërshtari gjuajti pesë herë drejt portës dhe shënoi katër gola. Diçka nuk funksionoi për ne. Për golin e dytë që pësuam, bëmë gjithçka ndryshe. Pësuam pas goditjes nga këndi dhe kjo nuk duhet të na ndodhte”.
A mungonte kapiteni Milan Skriniar?
“Po, ai është një lojtar i rëndësishëm. Por sot, treshja mbrojtëse Valjent – Obert – Vavro luajtën një ndeshje të mirë. Të mos harrojmë se kundër çfarë lloj lojtarësh sulmues nga Kosova luajtën”, përcjell Telegrafi.
“Ata e lejuan veten ta linin Edon Zhegrovën në stol. Nuk do të kërkoj kurrë alibi, por dëmtimi i Leo Sauer bëri që të bënim zëvendësime të detyruara. Kjo ndikoi pak në ndeshje”.
Cili ishte momenti kyç?
“Fillimi i pjesës së dytë. Patëm një goditje nga këndi dhe pas pushimit pranuam gol. Na ngadalësoi. Kjo nuk mund të na ndodhë. E lavdëroj edhe gjyqtarin, por i vetmi moment kur do ta kritikoja ishte situata para golit në 2:3. Sipas mendimit tim, nuk ishte faull”.
Pse luajte në formacion 3–4–2–1?
“E vendosa sepse Maoo Valjent ishte me ne për një kohë të shkurtër. Denis Vavro luan më pak për klubin. Adam Obert luan si titullar për Cagliarin si mbrojtës i krahut. E dinim që ata luanin shumë topa pingul me Vedat Muriqin. Kishim nevojë për fizikalitet”.
Në çfarë mënyrash e tejkaloi Kosova Sllovakinë?
“Një ndeshje e çuditshme. Ata na vunë në telashe, pastaj ne i vumë ata në telashe. Patëm disa raste, goditëm shtyllën dhe traversën. Shënuam tre herë, por në mbrojtje e gjithë skuadra nuk ishte aq e fortë sa më parë. Nga kjo pikëpamje, do të thoja se ishte e pamerituar”.
Kush ju ka munguar më shumë nga lojtarët e lënduar?
“Na mungonin katër ose pesë lojtarë gjatë gjithë Ligës së Kombeve dhe në kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Sllovakia nuk mund ta përballojë këtë në këtë kohë. Jemi shumë të zhgënjyer - unë dhe i gjithë ekipi sepse nuk e përmbushëm ëndrrën tonë. Megjithatë, kjo nuk i fshin tre vjet e gjysmë punë dhe futbollin që prezantuam”, përfundoi Calzona.
Ndryshe, Kosova tani e pret Turqinë në Prishtinë, me ndeshjen finale të ‘play-off’-it të planifikuar për ditën e martë, me fillim nga ora 20:45. /Telegrafi/