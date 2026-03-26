Kombëtarja e Kosovës ka fituar me rezultat 4-3 në udhëtim ndaj Sllovakisë, në gjysmëfinale të playoff-it për kualifikim në Kupën e Botës 2026.

Tani më 31 mars, Kosova do të jetë nikoqire e Turqisë në stadiumin ‘Fadil Vokrri’, aty ku do të vendoset se cila skuadër do të sigurojë biletën për Kupën e Botës 2026.

Golat për Kosovën në këtë sfidë i realizuan Veldin Hoxha, Fisnik Asllani, Florent Muslija dhe Kreshnik Hajrizi.

Lojtari më i vlerësuar te Kosova në këtë ndeshje ishte Florent Muslija i cili mori notën 7.7 nga Sofascore, falë super golit të realizuar dhe angazhimit të tij maksimal në këtë ndeshje.

Një hap larg historisë: Kosova nënshtron Sllovakinë dhe kalon në finale të playoff-it

Pas Muslijës lojtarët më të vlerësuar ishin Vedat Muriqi dhe Fisnik Asllani me notën 7.2, teksa me paraqitje pozitive u vlerësuan edhe Lumbardh Dellova, Veldin Hoxha (7.0) dhe Mërgim Vojvoda (7.1).

Lojtari më i mirë i ndeshjes u shpall Lukas Haraslin pas golit dhe asistimit duke marrë notën 8.7.

Dështimi i ndeshjes në ndërkohë ishte portieri sllovak Martin Dubravka që u vlerësua me notën 5.6.

/Telegrafi/

