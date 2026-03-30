Cakolli: Vendimi i Kushtetueses mbyll debatet për përbërjen e KQZ-së
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka komentuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila shpalli të papranueshme kërkesën e presidentes për vlerësimin e kushtetutshmërisë së përbërjes së KQZ-së.
Ai thekson se kjo çështje është e qartë dhe e trajtuar më parë nga Gjykata, duke nënvizuar nevojën për respektimin e rregullave ekzistuese dhe përmbylljen sa më të shpejtë të përbërjes së plotë të KQZ-së për të ruajtur ekuilibrin dhe besueshmërinë e procesit zgjedhor.
Sipas Cakollit, kjo çështje është ndër më të trajtuarat nga Gjykata dhe nuk lë hapësirë për dilema të reja artificiale. Ai thekson se rregullat e ekzistuara duhet të zbatohen njësoj si në situata identike më parë dhe se ideja që KQZ duhet të pasqyrojë raportin e mandateve të Kuvendit është e gabuar.
“KQZ nuk është miniaturë e Kuvendit që riprodhon raportin e forcave politike. Përbërja e saj nuk është ndërtuar për të reflektuar dominimin e një subjekti, por për të ruajtur ekuilibrin që e mban procesin zgjedhor të besueshëm,” tha Cakolli.
Ai shtoi se presidentja duhet të përmbyllë sa më parë kompletimin e përbërjes kushtetuese prej 11 anëtarësh, duke emëruar anëtarin e mbetur nga radhët e subjektit tjetër politik me të drejtë nominimi.