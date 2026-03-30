Pas aktvendimit të Gjykatës Kushtetuese në rastin KO81/26, me të cilin u deklarua e papranueshme kërkesa për konflikt kompetencash ndërmjet Presidentes dhe grupeve parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) i ka bërë thirrje Presidentes Vjosa Osmani që të emërojë menjëherë anëtarin e saj të dytë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).

PDK thekson se vendimi i Gjykatës konfirmon qartësinë e rendit kushtetues dhe përcakton rolin e institucioneve në procesin e emërimeve në institucionet e pavarura.

Sipas partisë, çdo vonesë tjetër në këtë proces është e pajustifikueshme dhe cenon funksionimin e rregullt të institucioneve zgjedhore.

“Respektimi i Kushtetutës dhe garantimi i përfaqësimit të drejtë politik në KQZ janë obligime për të gjitha institucionet përgjegjëse”, thekson PDK në komunikatën e saj.

Partia Demokratike e Kosovës thekson gjithashtu përkushtimin e saj ndaj forcimit të demokracisë, sundimit të ligjit dhe funksionimit efektiv të institucioneve të vendit.

