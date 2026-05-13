Buxheti rekord i BE-së prej 2 trilionë eurosh: kush fiton, kush humb?
BE-ja po negocion buxhetin e saj të ardhshëm afatgjatë, Kornizën Financiare Shumëvjeçare për vitet 2028-2034.
Komisioni Evropian propozoi 1.8 trilionë euro, por Parlamenti dëshiron 1.96 trilionë euro ndërsa bisedimet fillojnë në vitin 2025, duke lënë një boshllëk prej 175 miliardë eurosh që pasqyron prioritetet konkurruese.
Mbrojtja është fituesja. Buxheti ndan 131 miliardë euro për mbrojtjen, sigurinë dhe hapësirën, pesë herë më shumë se MFF-ja aktuale.
Financimi i mobilitetit ushtarak rritet dhjetëfish, i nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë dhe dyshimet në lidhje me garancitë e sigurisë së SHBA-së.
Fermerët, rajonet më të varfra dhe organizatat e shoqërisë civile humbasin, duke u përballur me ndarje të reduktuara. Çekia, Sllovenia dhe Portugalia marrin më pak sipas formulës së re.
Shtetet kursimtare, Gjermania, Holanda, Suedia dhe Austria, duan një buxhet më të ligët pa borxh të përbashkët. Parlamenti kërkon rritje të fondeve për klimën, kohezionin dhe qytetarët.
Parlamenti voton për mandatin e tij negociues më 18 maj 2026. Arritja e një marrëveshjeje përfundimtare para vitit 2027 është e mundur, por larg të qenit e sigurt. /Telegrafi/