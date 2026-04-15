Burri fiton një pikturë të Pikasos me vlerë 1 milion euro në një lotari bamirësie me një biletë prej 100 eurosh
Një burrë ka fituar një pikturë origjinale të Pablo Picasso-s me vlerë më shumë se 1 milion euro (1.2 milion dollarë) në një lotari bamirësie.
Ari Hodara, një inxhinier dhe entuziast i artit, mësoi se ishte fituesi të martën kur iu përgjigj një video-telefonate nga shtëpia e ankandit Christie's në Paris, transmeton Telegrafi.
"Si e di që kjo nuk është një shaka", pyeti 58-vjeçari kur iu tha se ishte pronari i ri i veprës së vitit 1941 nga mjeshtri spanjoll.
Organizatorët thanë se më shumë se 120,000 bileta për shortin e çmimeve u shitën me nga 100 euro secila, duke mbledhur rreth 11 milionë euro për kërkimin mbi Alzheimerin.
Shorti ishte edicioni i tretë i lotarisë për mbledhje fondesh "1 Picasso për 100 euro", e cila u themelua në vitin 2013.
Çmimi i këtij viti ishte Tête de Femme (Koka e një Gruaje), një portret me gouache në letër i realizuar në stilin karakteristik të Picasso-s.
Ai përshkruan partneren dhe muzën e tij, artisten surrealiste franceze Dora Maar.
"U habita, kaq ishte. Kur vë bast për këtë, nuk pret të fitosh... Por jam shumë e lumtur sepse jam shumë e interesuar në pikturë dhe është një lajm i shkëlqyer për mua", tha Hodara gjatë një telefonate me organizatorët e ankandit pas shortit.
Bileta e Hodara-s ishte numri 94,715. Ai tha se e bleu atë gjatë fundjavës pasi mësoi rastësisht për konkursin.
Gazetarja franceze Peri Cochin organizoi lotarinë me mbështetjen e familjes dhe fondacionit të Picasso-s.
Ajo tha se ishte një "gjë e mrekullueshme" që fituesi jetonte në Paris, pavarësisht se biletat shiten në dhjetëra vende të botës. /Telegrafi/
