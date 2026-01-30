Burri fiton lotarinë për herë të dytë brenda dy vitesh
Një burrë nga Maryland mori një çmim prej 50,000 dollarësh nga një biletë lotarie më pak se dy vjet pasi kishte fituar 250,000 dollarë nga një tjetër.
Fituesi tha se çmimi i tij i parë shkoi për të ndihmuar njërën nga vajzat e tij të shlyente kreditë e saj studentore dhe për të ndihmuar vajzën tjetër të blinte një shtëpi.
Burri zbuloi se ende nuk e di se çfarë do të bëjë me çmimin e tij të fundit, por "gjithmonë ka diçka". /Telegrafi/
