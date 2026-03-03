Bullgaria feston Ditën Kombëtare, duke kujtuar nënshkrimin e Traktatit të Shën Stefanit më 3 mars 1878
Sot, më 3 mars, Bullgaria shënon Ditën Kombëtare, duke kujtuar nënshkrimin e Traktatit të Shën Stefanit më 3 mars 1878, i cili i dha fund sundimit osman mbi territoret bullgare pas Luftës Ruso-Turke (1877–1878) dhe hapi rrugën për krijimin e një shteti bullgar autonom.
Traktati parashihte krijimin e një Bullgarie të madhe, por konfigurimi territorial u rishikua disa muaj më vonë në Kongresin e Berlinit.
Megjithatë, data 3 mars mbetet simbol i çlirimit kombëtar dhe fillimit të procesit të shtetformimit modern të Bullgarisë.
Në Bullgari, kjo ditë shënohet me ceremoni shtetërore, homazhe në Monumentin e Lirisë dhe aktivitete patriotike në të gjithë vendin.
Ajo konsiderohet një moment kyç në historinë kombëtare, duke shënuar fundin e pesëshekullit të sundimit osman dhe rilindjen e identitetit shtetëror bullgar.
Një tjetër datë e rëndësishme për Bullgarinë është 22 shtatori 1908, kur u shpall pavarësia e plotë dhe shteti u bë mbretëri sovrane.
Megjithatë, 3 marsi ruan peshën më të madhe simbolike si dita e çlirimit dhe themelet e shtetit modern bullgar.
Më 20 mars 2008, Bullgaria njohu zyrtarisht pavarësinë e Kosovës.
Ky vendim u konsiderua një hap i rëndësishëm diplomatik dhe një mesazh mbështetjeje për stabilitetin dhe integrimin evropian të rajonit.
Marrëdhëniet mes Sofjes dhe Prishtinës janë sot të qëndrueshme, me bashkëpunim në fusha politike dhe ekonomike, duke reflektuar qasjen pro-evropiane dhe pro-NATO të Bullgarisë./Telegrafi.