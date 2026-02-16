Britania e Madhe po shqyrton rritjen e ndjeshme të shpenzimeve për mbrojtjen
Kryeministri britanik po shqyrton mundësinë e një rritjeje të ndjeshme të shpenzimeve për mbrojtjen, ka mësuar BBC.
Downing Street po shqyrton idenë e përmbushjes së një objektivi ekzistues shpenzimesh më herët se sa ishte planifikuar, me një kosto të mundshme prej miliarda funtesh, transmeton Telegrafi.
Keir Starmer sinjalizoi qëndrimin e tij gjatë fundjavës në Konferencën e Sigurisë në Mynih, duke u thënë udhëheqësve botërorë: "Për t'u përballur me kërcënimin më të gjerë, është e qartë se do të na duhet të shpenzojmë më shumë, më shpejt".
Kryeministri premtoi vitin e kaluar të shpenzonte 2.5% të pasurisë kombëtare - të matur si produkt i brendshëm bruto (PBB) - për mbrojtjen thelbësore deri në prill 2027.
Por ai gjithashtu paraqiti një "ambicie" për të rritur këto shpenzime në 3% të PBB-së në parlamentin e ardhshëm.
BBC-së i është thënë se ndihmësit e kryeministrit tani po shqyrtojnë propozime për të përmbushur atë ambicie prej 3% deri në fund të parlamentit aktual, i cili mund të zgjasë deri në vitin 2029.
Nuk është marrë asnjë vendim dhe Thesari thuhet se është i kujdesshëm.
Ideja u diskutua në një takim kyç të kryeministrit dhe këshilltarëve të tij në fillim të këtij muaji, ku ata shqyrtuan se si të përmbusheshin më së miri angazhimet ekzistuese në mbrojtje si pjesë e "planit të investimeve në mbrojtje" të vonuar prej kohësh.
Raportet e muajit të kaluar sugjeruan se Ministria e Mbrojtjes (MOD) kishte nevojë për 28 miliardë funtesh shtesë për të përmbushur kostot ekzistuese gjatë katër viteve të ardhshme.
Richard Knighton, shefi i shtabit të mbrojtjes, u tha deputetëve në janar: "Ne nuk mund të bëjmë gjithçka që do të donim të bënim, aq shpejt sa duam ta bëjmë, brenda kontekstit të buxhetit që kemi përcaktuar".
Zyrtarët thanë se ky realizim - se angazhimet e mëparshme nuk do të mbulonin kostot në rritje të mbrojtjes dhe faturat ekzistuese - po nxitë idenë e sjelljes përpara të planeve të shpenzimeve.
Burime nga Downing Street thanë se plani i investimeve në mbrojtje ishte ende duke u finalizuar dhe vendimet nuk ishin marrë. "Ka shumë spekulime," tha njëri.
Arritja e objektivit prej 3% të PBB-së pesë vjet më herët se sa ishte planifikuar do të ishte jashtëzakonisht e kushtueshme. Zyra për Përgjegjësinë Buxhetore, organi i pavarur që u jep ministrave parashikime ekonomike, llogariti në mars të vitit të kaluar se rritja e shpenzimeve të mbrojtjes në 3% të PBB-së do të kushtonte deri në vitet 2029-30 një shtesë prej 17.3 miliardë funtesh në vit. /Telegrafi/