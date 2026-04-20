Britania e Madhe i ndalon hyrjen influencueses që dogji Kuranin
Një influencuese anti-islame me bazë në SHBA, e cila ishte autorizuar të merrte pjesë në një tubim të ekstremit të djathtë në Londër, është bllokuar nga hyrja në Mbretërinë e Bashkuar nga sekretari i Brendshëm.
Valentina Gomez, një influencuese e vetëshpallur e Maga-s, iu dha leja javën e kaluar për të hyrë nëpërmjet një autorizimi elektronik udhëtimi në Mbretërinë e Bashkuar (ETA), transmeton Telegrafi.
Ajo duhej të fliste në tubimin "Unite the Kingdom" më 16 maj të organizuar nga Tommy Robinson, emri i vërtetë i të cilit është Stephen Yaxley-Lennon.
The Guardian kupton se Shabana Mahmood ka ndërhyrë për të tërhequr autorizimin me arsyetimin se prania e Gomez "nuk do të ishte e favorshme për të mirën publike".
Qeveria dha të njëjtën arsye kur refuzoi lejen për reperin Kanye West, tani i njohur si Ye, për të udhëtuar në Mbretërinë e Bashkuar në fillim të këtij muaji.
ETA e tij u tërhoq pas shqetësimeve për një sërë komentesh antisemite, raciste dhe pro-naziste. West më pas kërkoi falje për komentet e tij dhe ia fajësoi ato çrregullimit të tij bipolar.
Gomez, 26 vjeç, mori pjesë në tubimin e parë “Unite the Kingdom” në shtator së bashku me Yaxley-Lennon dhe paralajmëroi nga skena se “myslimanët përdhunues” po “pushtonin” Mbretërinë e Bashkuar.
“Angli, ata ju morën armët, ju morën shpatat dhe ju përdhunuan gratë. Nuk keni asgjë tjetër për të humbur, por ka ende shpresë. Ju jeni ende shumica. Pra, ose luftoni për këtë komb ose i lini të gjithë këta myslimanë përdhunues dhe politikanë të korruptuar të marrin kontrollin”, tha ajo.
Ajo gjithashtu iu drejtua oficerëve të policisë, duke u thënë atyre: “Dua që të ndaloni së ndjekuri urdhrat sepse e dini që po ju thuhet të shikoni anën tjetër ndërsa vendi juaj po përdhunohet deri në nënshtrim”.
Rreth 100,000 njerëz morën pjesë në këtë ngjarje, që mendohet të jetë tubimi më i madh i ekstremit të djathtë i këtij lloji në historinë britanike.
Përveç një sërë folësish ekstremistë që u shfaqën në skenë, eventi u drejtua nga distanca nga Elon Musk, të cilin Downing Street e dënoi për përdorimin e gjuhës “të rrezikshme dhe nxitëse”.
Mahmood ka fuqinë të anulojë lejen e një personi për të hyrë ose qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar.
Një burim pranë sekretarit të brendshëm tha: "Ndërsa ne e njohim të drejtën demokratike që njerëzit duhet të jenë të lirë të shprehin në mënyrë paqësore pikëpamjet e tyre, kjo nuk përfshin promovimin e urrejtjes dhe pikëpamjeve ekstremiste".
Mahmood ishte përballur me presion për të ndaluar Gomez të hyjë në Mbretërinë e Bashkuar.
Gomez, një e krishterë e lindur në Kolumbi, fitoi famë përmes një sërë marifetesh anti-islame. Në gusht të vitit të kaluar, ajo dogji një kopje të Kuranit dhe u zotua se do ta zhdukte Teksasin nga feja nëse zgjidhej në Kongres.
Në një video të postuar në mediat sociale ndërsa po kandidonte pa sukses për një nominim republikan në Kongres, ajo tha se qëllimi i saj ishte "t'i jepte fund Islamit në Teksas".
Ajo u kërkoi myslimanëve të largoheshin nga shteti, duke thënë: "Myslimanët mund të shkojnë në çdo vend mysliman". /Telegrafi/