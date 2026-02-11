Britania e Madhe dyfishon trupat në Norvegji për t'iu kundërvënë 'kërcënimit rus për Arktikun'
Numri i trupave britanike në Norvegji do të dyfishohet gjatë tre viteve të ardhshme, si pjesë e përpjekjeve për të luftuar kërcënimet ruse në Veriun e Epërm.
Sekretari i Mbrojtjes, John Healey tha se numri i personelit të forcave të armatosura të stacionuara në kombin Arktik do të rritet nga rreth 1,000 në 2,000, transmeton Telegrafi.
Angazhimi vjen pas shqetësimit në rritje midis aleatëve të NATO-s në lidhje me aktivitetet e Rusisë në Arktik, duke përfshirë rihapjen e bazave të vjetra të Luftës së Ftohtë dhe një prani ushtarake në rritje në rajon.
"Kërkesat për mbrojtje po rriten dhe Rusia përbën kërcënimin më të madh për sigurinë e Arktikut dhe Veriut të Epërm që kemi parë që nga Lufta e Ftohtë," tha Healey.
Sekretari i Mbrojtjes do t'u bashkohet homologëve të NATO-s në selinë e aleancës në Bruksel të enjten për të diskutuar propozimet.
Roja Arktike, e propozuar nga Sekretarja e Jashtme, Yvette Cooper, synon të forcojë mbikëqyrjen dhe sigurinë në rajon - të modeluar sipas aleancave ekzistuese të NATO-s, siç janë Roja Baltike dhe Roja Lindore.
Si pjesë e pranisë së zgjeruar, 1,500 komando të Marinës Mbretërore do të marrin pjesë në stërvitjen e përgjigjes së ftohtë të NATO-s në mars.
Stërvitja në shkallë të gjerë në Norvegji, Finlandë dhe Suedi është projektuar për të trajnuar forcat aleate në kushte ekstreme të Arktikut.
Në shtator, forca e përbashkët ekspedituese e udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë një stërvitje të njohur si Mbrojtësi i Luanit, ku përfshihen forca ajrore, tokësore dhe detare nga disa vende evropiane.
Ky operacion do të trajnojë forcat e armatosura për të mbrojtur infrastrukturën kritike kundër sulmeve dhe sabotimeve në të gjithë Norvegjinë, Islandën dhe ngushticat daneze.
Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët e saj të NATO-s janë bërë gjithnjë e më të shqetësuar për rrezikun që Moska paraqet për kabllot dhe tubacionet nënujore, mes tensioneve të larta pas pushtimit të Ukrainës.
Vitin e kaluar, Mbretëria e Bashkuar dhe Norvegjia nënshkruan një pakt mbrojtjeje që synon mbrojtjen e kabllove nënujore, i cili do të shohë marinat e të dy vendeve të operojnë një flotë të kombinuar për të ndjekur nëndetëset ruse.
Ka pasur një rritje prej 30% të nëndetëseve ruse në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar gjatë dy viteve të fundit, sipas Ministrisë së Mbrojtjes.
Ministria e mbrojtjes ka thënë se aktiviteti i nëndetëseve ruse në Atlantikun e Veriut tani është kthyer në të njëjtat nivele si në epokën e Luftës së Ftohtë. /Telegrafi/