Brikena dhe Mateo shfaqen sërish bashkë pas ndarjes, këtë herë vetëm për arsye profesionale
Vetëm pak ditë pas njoftimit të ndarjes së tyre, Brikena dhe Mateo kanë surprizuar ndjekësit duke u shfaqur sërish së bashku në një fotografi.
Megjithatë, ky ribashkim nuk lidhet me jetën e tyre personale. Dyshja ka bërë të qartë se, pavarësisht përfundimit të lidhjes, do të vazhdojnë të mbajnë një marrëdhënie profesionale.
Shkaku i këtij bashkimi është projekti i tyre më i ri televiziv. Ata janë konfirmuar si pjesë e një emisioni.
Screenshot/Instagram
Në një fotografi të publikuar nga moderatori Edi Manushi, të dy shfaqen krah stafit të programit, të buzëqeshur dhe në një atmosferë pozitive.
Kjo tregon se ndarja nuk ka ndikuar në angazhimin e tyre profesional.
Në këtë mënyrë, Brikena dhe Mateo vijojnë si bashkëpunëtorë në ekran, të gatshëm për një sezon të ri televiziv. /Telegrafi/