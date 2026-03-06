Braziliani ndëshkohet rëndë për deklaratën seksiste ndaj gjyqtares
Futbollisti Gustavo Marques, i cili luan për ekipin brazilian Red Bull Bragantino, është pezulluar me 12 ndeshje për shkak se bëri një deklaratë seksiste në lidhje me një gjyqtare femër pas një ndeshjeje kampionati.
Incidenti ndodhi pas një ndeshjeje në Superligën e Brazilit midis Bragantino dhe Sao Paulo FC, e cila u drejtua nga gjyqtarja Daiane Muniz.
Pas humbjes së ekipit të tij, Marques tha në një intervistë për mediat, ku bëri deklarata të papërshtatshme karshi gjyqtares.
“Nuk ka kuptim të luash kundër Sao Paulos, Palmeiras dhe Corinthians, dhe pastaj të vendosësh një grua në krye të një ndeshjeje të kësaj madhësie... Mendoj se Federata Shtetërore e Futbollit të Sao Paulos duhet t'i kushtojë vëmendje ndeshjeve të kësaj rëndësie dhe jo t'ua caktojë ato grave", ka thënë Marques.
Ai gjithashtu pretendoi se gjyqtari "shkatërroi" ëndrrat e ekipit të tij për të arritur në gjysmëfinale ose finale.
Deklarata e tij shkaktoi reagime të ashpra në publik. Edhe pse më vonë ai kërkoi falje publikisht, autoritetet disiplinore vlerësuan se dëmi ishte bërë tashmë.
Si rezultat, Marques u pezullua për 12 ndeshje dhe u gjobit me 5,700 dollarë. Përveç kësaj, klubi i tij Red Bull Bragantino e ndëshkoi atë brenda ekipit duke i zbritur gjysmën e pagës mujore. /Telegrafi/