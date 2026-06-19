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Kombëtarja e Brazilit do ta synojë fitoren e parë në këtë Kampionat Botëror ndaj Haitit.

Pas barazimit me Marokun, skuadra e drejtuar nga Carlo Ancelotti duhet me patjetër t’i arkëtojë pikët e plota në mënyrë që të mos eliminohet.

Formacionet zyrtare tashmë janë bërë publike:

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaeres, Casemiro; Raphinha, Paqueta, Vinicius, Cunha

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellgarde, Providence; Pierrot.

Kujtojmë, përballja do të nisë nga ora 2 e 30./Telegrafi/

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