Brazili kërkon fitoren e parë, Haiti ndonjë befasi: Publikohen formacionet zyrtare
Kombëtarja e Brazilit do ta synojë fitoren e parë në këtë Kampionat Botëror ndaj Haitit.
Pas barazimit me Marokun, skuadra e drejtuar nga Carlo Ancelotti duhet me patjetër t’i arkëtojë pikët e plota në mënyrë që të mos eliminohet.
Formacionet zyrtare tashmë janë bërë publike:
Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaeres, Casemiro; Raphinha, Paqueta, Vinicius, Cunha
Haiti: Placide; Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellgarde, Providence; Pierrot.
Kujtojmë, përballja do të nisë nga ora 2 e 30./Telegrafi/
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