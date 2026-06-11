Botërori 2026 për shikuesit jashtë Amerikës: Si ta ndiqni pa e shkatërruar gjumin
Një rutinë e njohur: ndeshjet e Kupës së Botës që luhen në Amerikë përfundojnë rreth orës 08:00 të mëngjesit sipas kohës në Kosovë, pastaj një seri apo ndonjë detyrë e mbetur pezull, gjumë i ndërprerë nga adrenalina rreth orës 10:00 dhe përpjekja për t’u rikthyer në funksion normal.
Në pamje të parë duket sikur një natë pa gjumë nuk ndryshon shumë, por biologjia nuk funksionon me “kredi falas”.
Eksperti i mjekësisë së gjumit në Nuremberg, Joachim Ficker, thekson se organizmi ka një kapacitet rezervë për të përballuar një natë pa gjumë pa pasoja kritike.
Pas zgjimit, truri aktivizon mekanizma kompensues për të ruajtur funksionimin bazë.
Megjithatë, problemi kryesor shfaqet në të ashtuquajturat “ulje energjie” rreth mesditës dhe në orët e pasdites (rreth 17:00), kur përqendrimi mund të bjerë në nivele të ngjashme me intoksikimin e lehtë.
Sipas Dieter Kunz nga Klinika “St. Hedwig”, rreziku rritet ndjeshëm nëse ekziston tashmë mungesë gjumi.
Në këtë rast, një natë e dytë pa gjumë nuk është thjesht lodhje por fillim i një procesi që dëmton organizmin në mënyrë progresive.
Një studim i publikuar në PNAS tregon se vetëm një javë me 6 orë gjumë në natë (diçka që shumë e konsiderojnë normale) ndryshon aktivitetin e 711 gjeneve.
Një tjetër rrezik i madh është “mikrogjumi” – episode të shkurtra pakujdesie disa-sekondëshe që ndodhin sidomos gjatë monotonisë, për shembull në vozitje në autostradë, dhe shpesh nuk perceptohen fare nga personi.
Në përmbledhje: një natë pa gjumë mund të përballohet përkohësisht, por mungesa sistematike e gjumit sjell ndryshime të thella biologjike.
Realiteti i turneut: është pothuajse e pamundur të shihen të gjitha ndeshjet
Kupa e Botës 2026, për shkak të orarit dhe diferencës kohore me Evropën dhe Azinë, do të sjellë shumë ndeshje gjatë natës ose në orët e hershme të mëngjesit.
Nëse shikohen rreth katër ndeshje në ditë, kjo nënkupton deri në tetë orë transmetim, praktikisht një ditë e plotë pune, pa llogaritur analizat dhe përmbajtjet shtesë për skuadrat pjesëmarrëse.
Turneu do të zgjasë 38 ditë, duke e bërë shumë më të lodhshëm sesa ndjekja e një fundjave të plotë futbolli në ligat elitare.
Prandaj, realiteti është i qartë: disa ndeshje do të duhet të anashkalohen.
Ideja romantike e të shikuarit çdo ndeshje të turneut dhe të njohjes së çdo skuadre nuk është më e zbatueshme në praktikë.
Orari i ngjeshur dhe numri i madh i ndeshjeve e bëjnë të pamundur një ndjekje të plotë.
Si të menaxhohet ndjekja e ndeshjeve
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Për shkak të orarit të vonë të shumë ndeshjeve, strategjia më e shëndetshme është selektimi i tyre.
Ndeshjet që luhen në orare të përshtatshme në mbrëmje duhet të jenë prioriteti kryesor.
Ndeshjet e orëve të vona mund të ndiqen përmes përmbledhjeve në mëngjes, pa rrezikuar gjumin.
Gjatë fazës së grupeve (11–27 qershor), prioritet duhet të ketë gjumi dhe ruajtja e energjisë.
Nga faza eliminatore (28 qershor e tutje), mund të ndiqen ndeshjet më të mëdha dhe përballjet kryesore.
Çerekfinalet, gjysmëfinalet dhe finalja (19 korrik) janë momentet kur ia vlen të sakrifikohet gjumi.
Pse “dremitjet kompensuese” nuk funksionojnë
Ideja e një gjumi të shkurtër pasdite për të kompensuar netët pa gjumë nuk është zgjidhje efektive.
Sipas ekspertëve, kjo mund të prishë ritmin cirkadian të trupit, duke e bërë edhe më të vështirë gjumin gjatë natës.
Gjumi i shkurtër nuk mjafton për rikuperim të plotë, ndërsa gjumi i thellë gjatë ditës mund të sjellë ndjesi të rëndesës dhe ulje të performancës mendore pas zgjimit.
Qasja më e shëndetshme për të ndjekur Kupën e Botës 2026 nuk është të shihen të gjitha ndeshjet, por të krijohet një përvojë e personalizuar e turneut.
Në praktikë, çdo shikues do të ndërtojë “kampionatin e vet”, duke përzgjedhur ndeshjet më të rëndësishme dhe duke filtruar pjesën tjetër të orarit të ngjeshur.
Në një turne kaq të madh, kjo nuk është humbje por mënyra e vetme realiste për ta përjetuar futbollin pa sakrifikuar shëndetin. /Telegrafi/