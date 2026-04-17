Bota reagon ndaj armëpushimit Izrael-Liban
Politikanë nga e gjithë bota kanë komentuar armëpushimin midis Izraelit dhe Libanit.
Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian, e përshëndeti njoftimin, duke thënë se ishte një "lehtësim" përpara se të shtonte se "ky konflikt tashmë ka marrë shumë jetë".
Ajo bëri thirrje gjithashtu për "një rrugë drejt paqes së përhershme", si dhe për "respekt të plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit".
"Ne do të vazhdojmë të mbështesim popullin libanez përmes ndihmës së konsiderueshme humanitare", deklaroi ajo.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, e përsëriti këtë, duke thënë se "BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Libanin".
Antonio Tajani, ministri i jashtëm i Italisë, tha se armëpushimi ishte një "hap vendimtar përpara për stabilitetin e të gjithë Lindjes së Mesme".
Ai njoftoi se shpresonte që marrëveshja do të ndihmonte në sjelljen "e shpejtë" të paqes në rajon.
Ndërkohë, ministria e jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se shpresonte që armëpushimi të ndihmonte në “krijimin e një mjedisi të favorshëm për stabilitetin rajonal”, duke shtuar se ishte e rëndësishme të “parandalohej përshkallëzimi i mëtejshëm”. /Telegrafi/