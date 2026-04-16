SHBA-të zbulojnë gjashtë pika të armëpushimit Izrael-Liban
Presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë se Libani dhe Izraeli kanë rënë dakord për një armëpushim 10-ditor.
Sipas Trump, presidenti i Libanit, Joseph Aoun, dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu arritën marrëveshjen pasi folën me presidentin amerikan, përcjell Telegrafi.
Armëpushimi do të hyjë në fuqi nga ora 23:00 sipas kohës në Kosovë.
Sipas Trump, zëvendëspresidenti JD Vance dhe sekretari i shtetit Marco Rubio tani do të punojnë me të dy vendet "për të arritur një PAQE të Qëndrueshme", ka bërë të ditur Trump.
Ndërkohë, SHBA-të kanë bërë të ditur gjashtë pika të armëpushimit Izrael-Liban.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, gjashtë pika të ndara nga departamenti i shtetit i SHBA-së nxjerrin në pah kuptimin e saj për marrëveshjen:
- Luftimi do të ndërpritet në orën 17:00 EST (ora 23:00 sipas kohës në Kosovë) për 10 ditë si një "gjest vullneti të mirë" nga Izraeli;
- Kjo periudhë mund të zgjatet me marrëveshje të ndërsjellë nëse bëhet përparim në negociata dhe nëse Libani "demonstron në mënyrë efektive aftësinë e tij për të pohuar sovranitetin e tij" - një referencë e dukshme për përballjen me Hezbollahun;
- Izraeli ka të drejtë të "marrë të gjitha masat e nevojshme për vetëmbrojtje në çdo kohë", por "përveç kësaj", nuk do të kryejë sulme;
- Gjatë armëpushimit, me mbështetje ndërkombëtare, Libani do të ndërmarrë "hapa kuptimplotë" për të ndaluar Hezbollahun dhe "grupet e tjera të armatosura jo-shtetërore" nga kryerja e sulmeve ndaj Izraelit;
- Të gjitha palët i njohin forcat e sigurisë së Libanit si përgjegjëse ekskluzive për sovranitetin dhe mbrojtjen kombëtare të Libanit - jo ndonjë grup tjetër;
- Izraeli dhe Libani kërkojnë që SHBA-të të lehtësojnë negociatat e mëtejshme të drejtpërdrejta midis dy vendeve.
Siç theksohet në fund, teksti u miratua nga qeveritë e të dy palëve, tha departamenti. /Telegrafi/