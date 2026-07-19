Bora Zemani mahnit me paraqitjen verore, publikon poza atraktive nga deti
Bora Zemani ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale me disa fotografi të reja nga pushimet e saj verore.
Moderatorja është shfaqur mes shkëmbinjve buzë detit, e veshur me bikini në nuanca të errëta, duke reflektuar atmosferën e qetë dhe relaksuese të bregdetit.
Në imazhet e publikuara, Bora shfaqet me një stil natyral, pa ekzagjerime, ndërsa zgjedhja e ambientit dhe drita e perëndimit i japin fotografive një pamje artistike.
Bora Zemani/Instagram
Deti i kristaltë dhe peizazhi shkëmbor kompletojnë atmosferën verore që ajo ka ndarë me ndjekësit.
Paraqitja e saj nuk ka kaluar pa u komentuar, me shumë fansa që kanë vlerësuar elegancën, format fizike dhe stilin minimalist që moderatorja përcjell edhe gjatë pushimeve.
Bora Zemani mbetet një nga figurat më të ndjekura të ekranit shqiptar, ndërsa çdo postim i saj në rrjetet sociale zgjon interes të madh te ndjekësit. /Telegrafi/
Bora Zemani/Instagram
Bora Zemani/Instagram
Bora Zemani/Instagram
Bora Zemani/Instagram