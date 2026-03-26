Bolsonaro i Brazilit do të lirohet nga spitali për t'u rikthyer në arrest shtëpiak
Ish-presidenti brazilian Jair Bolsonaro do të lirohet nga spitali të premten për t'u rikthyer në shtëpi dhe për të vazhduar vuajtjen e dënimit të tij me 27 vjet burg, për një përpjekje për grusht shteti, tha mjeku i tij.
Dr. Brasil Caiado u tha gazetarëve në kryeqytetin Brasilia të mërkurën se gjendja shëndetësore e Bolsonaros është e qëndrueshme, dhe ai mund të kthehet në burg shtëpiak nëse nuk dalin rrethana të reja, transmeton Telegrafi.
Udhëheqësi 71-vjeçar është shtruar në spital që nga 13 marsi për pneumoni, një nga disa problemet shëndetësore me të cilat është përballur që kur u godit me thikë nga një burrë në vitin 2018 para se të zgjidhej president.
Të martën, gjyqtari i Gjykatës Supreme të Brazilit, Alexandre de Moraes, lejoi që Bolsonaro të kthehej në banesën e tij për shkak të shëndetit të tij të dobët pas daljes nga spitali, por ai argumentoi në vendimin e tij se do ta shqyrtojë çështjen brenda 90 ditëve.
Gjyqtari vendosi që Bolsonaro do të mbajë një monitor kyçi të këmbës dhe nuk i lejohet të përdorë telefona celularë. Policia lokale do të mbikëqyrë shtëpinë e tij në një komunitet të rrethuar, ku protestuesit nuk lejohen të mblidhen. Bolsonaros nuk i lejohet asnjë vizitor përveç mjekëve dhe anëtarëve të familjes. /Telegrafi/