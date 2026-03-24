Boksierja përfundon në koma të induktuar pas një nokauti të tmerrshëm
Një boksere 19-vjeçare, Isis Sio, është vendosur në gjendje kome të induktuar mjekësisht pasi pësoi një nokaut të rëndë gjatë një meçi të zhvilluar të shtunën kundër Jocelyn Camarillo.
Ndeshja u mbajt në San Bernardino, Kaliforni, në kuadër të një eventi të organizuar nga ProBoxTV, dhe përfundoi shumë shpejt – vetëm 78 sekonda pas fillimit.
Camarillo e vuri Sio në presion pranë litarëve dhe e goditi me një seri goditjesh të forta, duke bërë që ajo të bjerë me fytyrë përpara në ring.
Pas nokautit, Sio shfaqi shenja të rënda fizike duke u dridhur në ring.
Ajo u transportua menjëherë në spitalin Loma Linda University Health, ku mjekët vendosën ta fusin në komë të induktuar për shkak të gjendjes së saj serioze.
Në një deklaratë zyrtare, organizata ProBoxTV u shpreh:
“Në emër të drejtorit ekzekutiv Garry Jonas dhe gjithë familjes ProBox, lutemi për shërim të shpejtë të Isis Sio. Ajo aktualisht ndodhet në një gjendje kome të induktuar mjekësisht. Mendimet tona janë me të dhe familjen e saj në këto momente shumë të vështira”.
Sio hyri në këtë përballje me një rekord profesional prej 1 fitoreje dhe 2 humbjesh, ndërsa në janar kishte pësuar një tjetër disfatë me nokaut, këtë herë nga një goditje në trup (kroshe i majtë) nga Perla Bazaldua.
Nga ana tjetër, kundërshtarja e saj Jocelyn Camarillo është një boksere e suksesshme në nivel amator, me tre tituj kampione shtetërore, dhe hyri në këtë ndeshje me rekord të pastër profesional 5-0, ku të gjitha fitoret i kishte arritur me vendim të gjyqtarëve.
Vlen të theksohet se kjo ishte hera e parë që Sio garonte në kategorinë “junior flyweight” (muha), me peshë zyrtare 48.7 kilogramë.
Në paraqitjet e mëparshme, ajo kishte garuar në kategori më të rënda, me peshë 51.7 dhe 53.5 kilogramë. /Telegrafi/