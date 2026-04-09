BMW sjell 7 modele të reja në 2026 – lista e plotë
BMW nuk vendosi një rekord shitjesh vitin e kaluar, por me 2,169,739 automjete të dërguara në të gjithë botën, ishte vetëm rreth 83,000 njësi më pak se rekordi i saj i të gjitha kohërave i vendosur në vitin 2023.
Ajo edhe një herë përfundoi lehtësisht përpara rivalëve të përbetuar Mercedes dhe Audi në garën e shitjeve të luksit dhe tani po shikon përpara një viti të fortë.
Dhe ka çdo arsye për të qenë optimiste.
Dyqani online i kompanisë zbuloi pa dashje të gjitha modelet që do të vijnë në Shtetet e Bashkuara, duke ekspozuar disa emra të njohur, si dhe disa modele të reja surprizuese.
Të gjitha modelet e mëposhtme do të zbulohen zyrtarisht këtë vit ose janë zbuluar tashmë, por disa mund të mos arrijnë deri në vitin 2027.
BMW i3: Electric 3
BMW iX3
BMW 7 Series
BMW X5
BMW 3 Series
BMW M2
BMW iX4.