BMW nuk vendosi një rekord shitjesh vitin e kaluar, por me 2,169,739 automjete të dërguara në të gjithë botën, ishte vetëm rreth 83,000 njësi më pak se rekordi i saj i të gjitha kohërave i vendosur në vitin 2023.

Ajo edhe një herë përfundoi lehtësisht përpara rivalëve të përbetuar Mercedes dhe Audi në garën e shitjeve të luksit dhe tani po shikon përpara një viti të fortë.

Dhe ka çdo arsye për të qenë optimiste.

Dyqani online i kompanisë zbuloi pa dashje të gjitha modelet që do të vijnë në Shtetet e Bashkuara, duke ekspozuar disa emra të njohur, si dhe disa modele të reja surprizuese.

Të gjitha modelet e mëposhtme do të zbulohen zyrtarisht këtë vit ose janë zbuluar tashmë, por disa mund të mos arrijnë deri në vitin 2027.

BMW i3: Electric 3

BMW iX3

BMW 7 Series

BMW X5

BMW 3 Series

BMW M2

BMW iX4.

