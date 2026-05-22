Alfa Romeo paralajmëron një veturë të re speciale
110. Kaq shumë vetura të reja dhe të përditësuara planifikon të lansojë Stellantis nga tani deri në fund të vitit 2030.
Gama e Alfa Romeo-s me siguri do të kalojë nëpër disa ndryshime gjatë kësaj kohe, megjithëse ende nuk ka asnjë informacion për gjeneratën e ardhshme të Giulia-s dhe Stelvio-s.
Modelet aktuale pritet të qëndrojnë për disa vite të tjera, ndërsa ekipet e zhvillimit riprojektojnë pasardhësit e tyre për t'u përshtatur motorëve me djegie të brendshme.
Por, ndërsa Giulia dhe Stelvio mbeten të pandryshuara për njëfarë kohe, Alfa Romeo po zhvillon një crossover të ri kompakt.
Çuditërisht, nuk është një zëvendësim për Tonale, por më tepër një model tjetër që do të jetë pranë tij.
Marka italiane nuk ka thënë se si do të ndryshojë nga Tonale, por është e qartë se Stellantis po synon rritjen e shitjeve me këtë produkt.
Gjithashtu, një model special si pjesë e projektit “Bottega Fuoriserie” është në zhvillim e sipër.
E njoftuar nëntorin e kaluar, është një iniciativë e përbashkët nga Alfa Romeo dhe Maserati për të sjellë në treg disa modele të vogla.
Çfarë të presim? Diçka të ngjashme me 33 Stradale dhe MCXtrema.
Alfa Romeo dhe Maserati do t'i projektojnë, zhvillojnë dhe ndërtojnë këto vetura së bashku në Itali vetëm për një numër të vogël blerësish.
Nëse modeli i ardhshëm është diçka si 33 Stradale dhe MCXtrema, do të kushtojë shtatë shifra. /Telegrafi/