Maserati 'nuk po largohet askund' —dy modele të reja në rrugë e sipër
Ata që pyesin veten nëse Maserati ka një të ardhme brenda Stellantis morën një përgjigje sot.
Prodhuesi i veturave paraqiti një plan të ri për konglomeratin që përfshin një investim të konsiderueshëm në produkte dhe teknologji të reja, si dhe dy modele të reja për Maserati-n.
Stellantis tha në njoftimin e saj se "planifikon të forcojë të ardhmen" e prodhuesit italian, që do të jetë një "markë e pastër luksoze".
Kjo forcë do të vijë nga dy automjete të reja të mëdha të segmentit E që do t'i bashkohen linjës, por detajet janë të pakta.
Kompania tha se do të paraqesë një plan më të detajuar për Maserati-n në dhjetor, pa dhënë detaje rreth modeleve të reja. /Telegrafi/