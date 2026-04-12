BMW ka shtatë modele të reja që vijnë në vitin 2026
BMW nuk vendosi një rekord shitjesh vitin e kaluar, por me 2,169,739 automjete të dërguara në të gjithë botën, ishte vetëm rreth 83,000 njësi më pak se rekordi i saj i të gjitha kohërave i vendosur në vitin 2023.
Ajo edhe një herë përfundoi lehtësisht përpara rivalëve të përbetuar Mercedes dhe Audi në garën e shitjeve të luksit dhe tani po shikon përpara një viti 2026 të fortë.
Duke pasur parasysh sulmin masiv të planifikuar të produkteve, ajo ka çdo arsye për të qenë optimiste, transmeton Telegrafi.
Dyqani online i kompanisë zbuloi pa dashje të gjitha modelet që vijnë në Shtetet e Bashkuara, duke ekspozuar disa emra të njohur, si dhe disa hyrje të reja surprizuese.
Të gjitha modelet e mëposhtme do të zbulohen zyrtarisht këtë vit ose tashmë janë zbuluar, por disa mund të mos arrijnë në Amerikën e Veriut deri në vitin 2027.
Ja çfarë do të vijë.
BMW i3: Seria elektrike 3 kryeson
I prezantuar disa javë më parë, limuzina e re i3 e vë topin në lëvizje ofensivën e produkteve të BMW-së për vitin 2026. Limuzina e parë elektrik nga linja e rilindur Neue Klasse premton deri në 440 milje me një karikim të vetëm.
Ai synon ta bëjë ankthin e autonomisë një gjë të së kaluarës, duke e afruar kohën e karikimit me atë të një makine me benzinë, falë karikimit prej 400 kW.
Edhe pse është zbuluar tashmë, i3 nuk do të hyjë në prodhim deri në gusht, kështu që dërgesat nuk do të fillojnë deri më vonë këtë vjeshtë.
Siç pritej, evropianët do të jenë përdoruesit e parë, me dërgesat në SHBA që fillojnë diku vitin tjetër.
2027 i3 50 xDrive do të jetë versioni i lansimit, por një 2027 i3 40 xDrive më i lirë u shfaq shkurtimisht në dyqanin online të kompanisë në SHBA.
BMW iX3: Së shpejti në Amerikën e Veriut
BMW tashmë po e dërgon crossover-in elektrik iX3 te blerësit evropianë, por amerikanët do të duhet të presin pak më gjatë.
Detajet e plota të çmimeve nuk janë njoftuar ende, vetëm se do të fillojë nga rreth 60,000 dollarë. Çmimi duhet të zbulohet ose deri në fund të këtij muaji ose në fillim të majit, sipas një raporti nga Bimmer Post.
Deri në qershor, shumica e shitësve duhet të kenë një iX3 në lotet e tyre, dhe konfiguruesi pritet gjithashtu të dalë në shitje atëherë.
Prodhimi serik për tregun amerikan fillon në fillim të shtatorit, me dërgesat e para të mundshme në fund të shtatorit ose në fillim të tetorit.
iX3 50 xDrive do të jetë versioni i vetëm i disponueshëm në lansim, por rrjedhja e informacionit renditi gjithashtu dy variante shtesë për vitin e modelit 2027: 40 sDrive dhe 40 xDrive.
BMW Seria 7: Debutimi i facelift-it së shpejti
Kronologjikisht, BMW e parë e re që nuk e kemi parë ende do të jetë Seria 7 2027. Limuzina luksoze do të shfaqet për herë të parë më vonë këtë muaj në Panairin e Automobilave në Pekin, duke shfaqur një pamje të jashtme të përditësuar që ruan grilën dhe dritat e ndara.
Ndryshimet do ta freskojnë luxobarge-in, por dizajni do të mbetet evolucionar dhe jo revolucionar, ndryshe nga iX3 dhe i3.
Seria 7 do të përdorë sistemin e ri iDrive të parë për herë të parë në dy modelet elektrike, duke sjellë një ekran qendror me prekje dhe pamje panoramike.
Ky i fundit është një projeksion shtyllë-me-shtyllë në bazën e xhamit të përparmë, me tre pllaka të fiksuara në vijën e shikimit të shoferit që zëvendësojnë në mënyrë efektive panelin e instrumenteve.
Gjashtë vegla shtesë në të djathtë janë të personalizueshme, duke u lejuar shoferëve të zgjedhin se cili informacion shfaqet.
BMW X5: Vjen këtë verë
Një tjetër model BMW i konfirmuar se do të debutojë së shpejti është X5 i ri. Gjenerata e pestë e SUV-it origjinal të Mynihut do të dalë në treg këtë verë.
Si një model i gjeneratës së ardhshme dhe jo një përditësim në mes të ciklit, ai do të përqafojë plotësisht gjuhën e dizajnit Neue Klasse.
Ai gjithashtu do të trashëgojë teknologjinë e re të makinës, që do të thotë se doreza rrotulluese e iDrive është në rrugë të mbarë.
Disi çuditërisht, një variant me tërheqje në rrotat e pasme do të vazhdojë të jetojë. X5 40 sDrive u listua si një hyrje e vitit 2027 përpara se BMW ta hiqte faqen.
Më e rëndësishmja, një X5 plotësisht elektrik është konfirmuar zyrtarisht, me versionin fillestar që ka të ngjarë të jetë iX5 60 xDrive.
Në foton më sipër në formën e prototipit, një version me hidrogjen do të vijë në vitin 2028.
BMW Seria 3: Motorët me djegie pak më afër
Më vonë këtë vit, BMW do të zbulojë gjithashtu Serinë 3 të re me benzinë. Prototipet sugjerojnë se do të ngjajë shumë me i3, por me një seksion të përparmë më të gjatë për të akomoduar motorët me djegie.
Një nga versionet e planifikuara për vitin 2027 është M350 xDrive, i cili pritet të zëvendësojë M340i duke ruajtur motorin me gjashtë cilindra në linjë.
Meqenëse prodhimi nuk do të fillojë deri në fund të vitit, dërgesat në SHBA në vitin 2026 janë shumë të pamundura. Priten versione më të përballueshme të Serisë 3 me motorë me katër cilindra dhe shpresojmë që modeli me tërheqje në të gjitha rrotat e pasme do të mbijetojë në gjeneratën e ardhshme.
BMW M2: Tani me tërheqje në të gjitha rrotat
Një sekret i hapur, M2 është gati të marrë trajtimin xDrive. Ashtu si modelet e tjera të përmendura, kupeja performuese me tërheqje në të gjitha rrotat u listua pa dashje si një model i vitit 2027.
Ne presim që të jetë vetëm automatik, por puristët nuk duhet të shqetësohen: M2 me tërheqje në të gjitha rrotat e pasme do të vazhdojë të ofrojë një transmision manual.
Do të jetë interesante të shohim nëse M2 xDrive do të përvetësojë modalitetin 2WD nga vëllezërit e motrat e tij më të mëdhenj.
Në M3 dhe M4 me tërheqje në të gjitha rrotat, fikja e kontrollit elektronik të stabilitetit u lejon shoferëve të kalojnë në një konfigurim të pastër me tërheqje në të gjitha rrotat e pasme.
Ndërsa pesha e shtuar e AWD është e pashmangshme, mund të jetë e vështirë të vihet re duke pasur parasysh se M2 standard nuk është pikërisht i lehtë që në fillim. BMW iX4: X4 i Parë Elektrik
BMW ka të ngjarë të zbulojë një iX4 në vitin 2026, me dërgesat evropiane që fillojnë në fillim të vitit të ardhshëm.
Meqenëse X4 elektrik u shfaq gjithashtu shkurtimisht në faqen e internetit të kompanisë përpara se të hiqej, një lansim në SHBA në vitin 2027 duket i mundshëm.
Prisni një iX3 me një profil më elegant, si kupe, duke shkëmbyer praktikën me stilin, pasi vija e pjerrët e çatisë do të zvogëlojë hapësirën e kokës së pasme dhe hapësirën e bagazhit.
Një homolog me motor me djegie të brendshme nuk do t'i bashkohet iX4. BMW ka vendosur të mos e rinovojë versionin ICE, duke u përqendruar vetëm në modelin plotësisht elektrik.
BMW po tërheq disa modele
Kjo na sjell te modelet që po dalin nga prodhimi. X4 përfundoi prodhimin në fund të vitit të kaluar dhe dy të tjera do të pasojnë së shpejti.
Z4 dhe Seria 8 do të dalin nga prodhimi këtë muaj, pa planifikuar pasardhës të drejtpërdrejtë.
Largimi i tyre e lë BMW-në me vetëm një kabriolet në linjën e saj: Seria 4 Convertible. Përveç kësaj, i4 është gjithashtu në dalje nga prodhimi, megjithëse nuk është e qartë nëse do të tërhiqet këtë vit.
Markat e Tjera të Grupit BMW
Filialet e Grupit BMW nuk i kanë detajuar ende planet e tyre për vitin 2026, por Mini dhe Rolls-Royce nuk ka gjasa të qëndrojnë të heshtura gjatë gjithë vitit.
Dy markat britanike shënuan rezultate të përziera vitin e kaluar, me Mini që u rrit me 17.7 përqind në 288,278 njësi, ndërsa Rolls-Royce ra me 0.8 përqind në 5,664 automjete.
Dhe të mos harrojmë Alpina-n, e cila tani qëndron nën ombrellën e korporatës si një rivale e Maybach.
E pozicionuar mbi modelet e nivelit të lartë BMW pa u futur në territorin e Rolls-Royce, produkti i saj i parë në këtë epokë të re ka të ngjarë të jetë një version më luksoz i ripërtëritjes së Serisë 7, që ndoshta do të mbërrijë më vonë këtë vit. /Telegrafi/