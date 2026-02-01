Neue Klasse ka nisur dhe BMW ka një problem… që shumica do ta dëshironin.
Blerësit po e blejnë aq shpejt iX3-shin e ri elektrik saqë është shitur pothuajse i gjithë deri në fund të vitit 2026.

Që nga debutimi vjeshtën e kaluar, iX3 ka përbërë rreth një të tretën e porosive të veturave elektrike të BMW-së në Evropë.

Dërgesat fillojnë vetëm në mars, megjithatë shumica e prodhimit të planifikuar praktikisht është rezervuar.

Për të parandaluar që koha e pritjes të zgjatet deri në dimrin e ardhshëm, BMW po e përshpejton një turn të dytë prodhimi në fabrikën e saj të re në Debrecen në Hungari.

iX3 është modeli i parë në platformën krejt të re Neue Klasse të BMW-së dhe vesh një dizajn modern të guximshëm Neue Klasse.

