BMW ka "një problem" - iX3 po shitet më shpejt se sa po prodhohet
Neue Klasse ka nisur dhe BMW ka një problem… që shumica do ta dëshironin.
Blerësit po e blejnë aq shpejt iX3-shin e ri elektrik saqë është shitur pothuajse i gjithë deri në fund të vitit 2026.
Që nga debutimi vjeshtën e kaluar, iX3 ka përbërë rreth një të tretën e porosive të veturave elektrike të BMW-së në Evropë.
Dërgesat fillojnë vetëm në mars, megjithatë shumica e prodhimit të planifikuar praktikisht është rezervuar.
Për të parandaluar që koha e pritjes të zgjatet deri në dimrin e ardhshëm, BMW po e përshpejton një turn të dytë prodhimi në fabrikën e saj të re në Debrecen në Hungari.
iX3 është modeli i parë në platformën krejt të re Neue Klasse të BMW-së dhe vesh një dizajn modern të guximshëm Neue Klasse.
