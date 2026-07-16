BMW dhe Toyota nisën testimin e automjeteve me karburant 100 për qind të rinovueshëm
BMW dhe Toyota, në bashkëpunim me kompanitë Bosch dhe Repsol, kanë nisur një projekt pilot për testimin e automjeteve që funksionojnë vetëm me benzinë 100 për qind të rinovueshme.
Testimi po zhvillohet në Spanjë dhe synon të tregojë në kushte reale nëse karburantet alternative mund të ndihmojnë në uljen e emetimeve pa pasur nevojë për zëvendësimin e menjëhershëm të automjeteve ekzistuese.
Projekti gjashtëmujor përfshin rreth 20 automjete të markave BMW dhe Toyota, të cilat do të përdorin karburantin Nexa 95 të kompanisë Repsol, një benzinë e prodhuar tërësisht nga burime të rinovueshme. Karburanti është krijuar që të përdoret në motorët ekzistues me benzinë, pa kërkuar ndryshime në automjete apo në infrastrukturën aktuale të furnizimit.
Kompania Bosch do të monitorojë përdorimin e karburantit përmes një sistemi dixhital gjurmimi, i cili do të verifikojë origjinën dhe ciklin e përdorimit të tij, nga prodhimi deri te konsumimi në automjet.
BMW dhe Toyota argumentojnë se industria e automobilave nuk duhet të mbështetet vetëm në një teknologji, siç janë automjetet elektrike, por duhet të shqyrtojë edhe alternativa të tjera për reduktimin e emetimeve të karbonit. Sipas tyre, karburantet e rinovueshme mund të luajnë rol plotësues në procesin e dekarbonizimit të transportit.
Testimi vjen në një kohë kur Bashkimi Evropian po diskuton të ardhmen e industrisë së makinave dhe mënyrat për të arritur objektivat klimatike. Prodhuesit synojnë që rezultatet e këtij projekti t’u prezantohen institucioneve evropiane si dëshmi se edhe motorët me djegie të brendshme mund të përdorin zgjidhje më të pastra.
Nëse projekti rezulton i suksesshëm, karburantet 100 për qind të rinovueshme mund të ofrojnë një mundësi për miliona automjete ekzistuese në qarkullim, duke ulur ndikimin mjedisor pa kërkuar kalim të menjëhershëm në automjete elektrike. /Telegrafi/