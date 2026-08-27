Blero humb një person të rëndësishëm të familjes
Këngëtari i njohur shqiptar, Blero Muharremi, po përballet me një humbje familjare.
Ai ka bërë të ditur përmes rrjeteve sociale se ka ndërruar jetë tezja e tij, një person me rëndësi të veçantë në jetën e tij.
Blero ka ndarë një fotografi të përbashkët me të dhe, përmes një mesazhi prekës, ka treguar se lidhja e tyre ishte shumë e ngushtë.
Foto: Instagram
Për këngëtarin, ajo kishte qenë një figurë e afërt me rolin e një nëne të dytë.
“Sot humba një pjesë të shpirtit tim. Tezja ime, binjakja e nënës sime, por për mua një nënë e dytë", u shpreh ai.
Tutje tha: "Do të më mungosh gjithë jetën. U prehsh në paqe, o shpirt i bardhë”.
Fjalët e tij pasqyrojnë dhimbjen e madhe për humbjen e një njeriu që kishte një vend të pazëvendësueshëm për të. /Telegrafi/