Blake Lively i kërkon Justin Baldonit tetë milionë dollarë për shpenzime ligjore dhe gjyqësore
Aktorja Blake Lively po kërkon mbi tetë milionë dollarë në shpenzime ligjore nga Justin Baldoni, pasi padia e tij për shpifje kundër saj u rrëzua.
Avokatët e saj deklaruan se puna e kërkuar për të rrëzuar padinë ishte gjithëpërfshirëse për të arritur një fitore të plotë. Ata shtuan se Lively ka paguar dhe vazhdon të paguajë shpenzimet e saj ligjore. Gjithashtu, ata thanë se do të kërkojnë të gjitha tarifat shtesë të avokatit të shkaktuara në trajtimin e kërkesës për rimbursim të shpenzimeve.
Në padi thuhej se profili jashtëzakonisht i lartë i çështjes rriti kostot, duke nxjerrë në pah vëmendjen e konsiderueshme të medias me zbulimet që përfshinin më shumë se 7,000 dokumente të prodhuara nga Lively dhe shumë të tjera nga palët e Wayfarer dhe palët e treta.
Edhe pse Lively tani ka renditur shumën që ajo beson se i detyrohet, procesi gjyqësor është ende në vazhdim. Gjykatësi Lewis J. Liman ka urdhëruar Baldoni dhe Wayfarer Studios të përgjigjen ndaj kërkesës deri më 13 korrik, pas së cilës ai do të vendosë nëse do ta japë hua shumën e plotë, do ta zvogëlojë atë apo do të refuzojë tërësisht pjesë të kërkesës, raporton People.
Kërkesa vjen më pak se dy javë pasi gjykatësi Lewis J. Liman vendosi që Lively ka të drejtë të kërkojë tarifat dhe shpenzimet e avokatit.
Liman arriti në përfundimin se Lively kualifikohej si palë fituese sipas statutit dhe mund të kërkonte rimbursim për shpenzimet ligjore që lidhen me mbrojtjen kundër akuzave të Baldonit për shpifje, por e hodhi poshtë kërkesën e saj për dëmshpërblim ndëshkues. /Telegrafi/