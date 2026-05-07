Bjellorusia po ndërton infrastrukturë më thellë brenda territorit të saj, Rusia mund ta përdorë atë më vonë - paralajmëron zyrtari ukrainas
Bjellorusia po zhvillon objekte infrastrukturore më thellë brenda territorit të saj, larg kufirit me Ukrainën.
Në të njëjtën kohë, Rusia mund t'i përdorë më vonë këto vende duke vendosur forca dhe pajisje shtesë atje.
Sipas Ukrinform, kjo është thënë nga zëdhënësi i Shërbimit Shtetëror të Rojës Kufitare, Andrii Demchenko, gjatë një transmetimi televiziv.
"Sa i përket objekteve të infrastrukturës, ato po ndërtohen më thellë brenda territorit bjellorus. Ato nuk ndodhen në afërsi të kufirit tonë, por rreziku që Rusia mund t'i përdorë ato në të ardhmen - nëse merr një vendim të tillë dhe vendos forca shtesë atje - sigurisht që mbetet. Në të njëjtën kohë, në zonën e menjëhershme kufitare, ku ne monitorojmë situatën duke përdorur pajisje mbikëqyrjeje teknike, sisteme monitorimi video dhe UAV, për fat të mirë nuk po shohim ndonjë lëvizje të pajisjeve ose personelit ushtarak. Megjithatë, rreziku i destabilizimit, provokimeve apo edhe përpjekjeve për një pushtim të rinovuar nga drejtimi bjellorus është më i lartë se nga drejtimi i Transnistrisë", citohet të ketë thënë Demchenko.
Sipas zëdhënësit, kjo është arsyeja pse pjesa e kufirit pranë Bjellorusisë - më shumë se 1,000 kilometra e gjatë - po forcohet si në aspektin inxhinierik ashtu edhe në atë të fortifikimit.
"Sigurisht, barrierat kundër minave dhe shpërthyesve po vendosen në zonat më kërcënuese në mënyrë që çdo mbrojtës ukrainas të ketë aftësinë të kundërshtojë çdo kërcënim që mund të vijë nga territori bjellorus", shtoi ai.
Siç raportohet nga Ukrinform, Bjellorusia vazhdon të zhvillojë terrene stërvitjeje dhe rrugë logjistike në territorin e saj.
Rusia aktualisht nuk ka një grupim të mjaftueshëm ushtarak në Bjellorusi për të nisur një ofensivë kundër Ukrainës, por infrastruktura që po krijohet atje mund të përdoret në çdo moment. /Telegrafi/